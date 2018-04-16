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На Урале завершился проект для детей с ментальными нарушениями
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На Урале завершился проект для детей с ментальными нарушениями 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Проект «Я могу готовить», участниками которого стали более 20 детей с синдромом Дауна и другими ментальным нарушениями, завершился в Свердловской области, сообщает в понедельник департамент информационной политики губернатора региона.
В течение года специалисты Екатеринбургского торгово-экономического техникума знакомили ребят с профессией повара, оборудованием, учили готовить разные блюда, сервировать стол и принимать гостей.
"Как показывает многолетний опыт, если с детьми с особенностями развития заниматься с рождения, уделять их воспитанию достаточно времени, они адаптируются к окружающей действительности. Поэтому реализация этого социального проекта так важна для будущего особых ребят", — приводятся в сообщении слова председателя организации «Солнечные дети» Елены Бригалда.
Четырнадцатилетний Михаил — самый младший в проекте, поэтому сначала ему было тяжело. Но втянуться в процесс мальчику помогли уроки, посвященные приготовлению его любимых блюд. «Сыну очень понравились занятия, на которых готовили его любимые маффины и слойки с яблоками. Тяжело было делать то, что связано с мелкой моторикой, например, резать салаты. Но он старался», — цитируются в сообщении слова мамы Михаила Екатерины Власовой.
В финале проекта «Я могу готовить» его участники приготовили пиццу и самостоятельно накрыли стол. Реализовать проект помогли психологи и студенты техникума — волонтеры отряда «Лучи добра». По словам министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, за 10 лет деятельности организация «Солнечные дети» добилась весомых успехов.
"Благодаря их работе, уровень отказов от детей с синдромом Дауна в родильных домах снизился с 85% до 10%. Очень важно, что организация стала площадкой для общения семей, где родители могут получить нужный совет и поддержку. Кроме того, «Солнечные дети» — давний партнер министерства, с которым мы вместе воплощаем в жизнь значимые социальные проекты. Так, в 2017 году организация с участием субсидии областного бюджета реализовала проект «Разные возможности — равные права», направленный на поддержку семей с детьми-инвалидами", — приводятся в сообщении слова Злоказова.
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