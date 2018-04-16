Ещё
Малыши из школы №717 стали участниками космического квеста
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малыши из школы №717 стали участниками космического квеста 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Космическим квестом отметили День космонавтики в школе №717 Войковского района. Участие в нем приняли ребята из 1-4 классов.
— Детям нужно было пройти шесть станций с разнообразными заданиями. На переменах ребята спешили то на станцию «Космическая путаница», где нужно было собрать пазлы, то на станцию «Планетная», где искали в облаках планеты, — пояснил один из организаторов.
Самой веселой была станция «Космических загадок». Сначала из кубиков дети складывали слова-планеты, а затем отгадывали загадки. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
Палеонтологические сокровища продемонстрировали школьникам из Войковского Первоклассников из Войковского пригласили в путешествие по «Читай городу»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте5
Квитко озадачила фанатов своим бюстом138
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
7 реальных историй про первый секс
Волочкова снялась голой на пляже220
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение