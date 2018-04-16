Малыши из школы №717 стали участниками космического квеста

Космическим квестом отметили День космонавтики в школе №717 Войковского района. Участие в нем приняли ребята из 1-4 классов.

— Детям нужно было пройти шесть станций с разнообразными заданиями. На переменах ребята спешили то на станцию «Космическая путаница», где нужно было собрать пазлы, то на станцию «Планетная», где искали в облаках планеты, — пояснил один из организаторов.

Самой веселой была станция «Космических загадок». Сначала из кубиков дети складывали слова-планеты, а затем отгадывали загадки. (ео)