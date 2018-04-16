Новый ролик IKEA порадует родителей и расстроит детей

Думаем, для некоторых родителей инсайт, которым вдохновлялась креативная команда проекта, окажется довольно сомнительным. Демонстрируя порядок и покой в доме, родители — главные герои ролика — спрятали любимую игрушку ребенка.

Почти все семьи весной озадачены одной и той же проблемой: разобрать зимние/летние вещи и разложить всё по полочкам, чтобы в дальнейшем было удобно пользоваться.