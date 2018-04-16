Ещё
Новый ролик IKEA порадует родителей и расстроит детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый ролик IKEA порадует родителей и расстроит детей 

Sostav.ru 53 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Думаем, для некоторых родителей инсайт, которым вдохновлялась креативная команда проекта, окажется довольно сомнительным. Демонстрируя порядок и покой в доме, родители — главные герои ролика — спрятали любимую игрушку ребенка.
Почти все семьи весной озадачены одной и той же проблемой: разобрать зимние/летние вещи и разложить всё по полочкам, чтобы в дальнейшем было удобно пользоваться.
Новый рекламный ролик «Барабан», подготовленный командой ИКЕА и креативным агентством Instinct, рассказывает об одном дне из жизни обычной семьи. На примере истории о потерянном игрушечном барабане авторы ролика рассказывают, как с решениями для хранения ИКЕА одинаково просто вовремя найти нужную вещь или как следует ее спрятать.
Sostav.ru: последние новости
Тренды дизайна 2017-2018: минимализм, анимация и диджитал «Фликсоназе» спрогнозирует аллергию с помощью Big Data «Сделайте бесценное возможным»: Mastercard продолжает легендарную кампанию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте5
Квитко озадачила фанатов своим бюстом138
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
7 реальных историй про первый секс
Волочкова снялась голой на пляже220
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение