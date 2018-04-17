Мадонна с младенцем, или «Кофемания» прогнулась

Уже давно в социальных сетях кипят страсти по поводу ресторана «Кофемания».

Суть вопроса: еще в конце января одна из посетительниц с младенцем пришла в «Кофеманию», где собиралась попить кофе. Заодно покормить младенца — так, как природа велела, грудью. К ней подошел официант и попросил «млекопитание» завершить, показав правила, где, действительно, записано, что грудью кормить запрещается. Так же, как и пеленать детей, и менять памперсы.

Посетительница кафе покинула, но происшествие получило огласку и прямо-таки яростные интернет-бои на тему: можно или нельзя кормить ребенка прилюдно? Интересно, что правы, в какой-то мере, обе стороны. В зависимости от того, по какую сторону баррикады находишься.

Когда ты — кормящая мать, то, конечно, очень удобно заниматься младенцем не в каком-то там сортире, не в специальной комнате (даже оборудованной пеленальными столиками и прочими прелестями). Как хорошо — пить кофе, кормить ребенка. К — комфорт, как говорят модные и продвинутые.

Но все меняется, как только ты становишься не кормящей мамой, не сопровождающим папой и не младенцем. Не очень-то приятно сидеть на романтическом свидании и лицезреть постороннюю сисю. Ну, мне бы было неприятно. Не говорю уже о смене памперса. Почему свой к-комфорт надо строить за счет других посетителей? Сейчас скажу злую, но правдивую вещь. Не все любят младенцев! Не все любят собак. Бросьте в меня камнем. Но я так думаю.

Младенец — это прелесть прелестная, когда это твой младенец. Но вообще он — источник тревоги. Умиления и тревоги одновременно. Он такой маленький и беспомощный, он плачет, ему жарко, ему холодно, ему хочется есть, он срыгнул… Я не чайлд-фри, у меня есть дети. Мои любимые дети, которые, конечно, были младенцами. И в голову мне не приходило пойти с ними в кафе или другое место, где целое скопище незнакомых людей! По совокупности причин.

Во-первых, главное для меня это здоровье самого малыша. Сколько инфекций и опасностей подстерегает в месте скопления народа! Во-вторых, окружающим, вполне вероятно, не очень приятно соучаствовать в процессе кормления юных. У всех свои заботы. Даже трехлетний ребенок, уже вполне самостоятельный, говорящий, умненький и не просящий грудь, может зажечь будь здоров. И все будут вовлечены. Мне кажется — это не комильфо. Твои дети — твои проблемы. Сколько раз приходилось лететь в самолете, а за тобой малыш. Ногами в спинку: бум, бум! Весь полет. Ему скучно, ему тяжело сидеть. Я все понимаю. Но это проблемы родителей ребенка, не твои. А сколько людей тащат младенца на курорт — зачем? Всю дорогу он криком кричит, потому что ушки закладывает, и разве ребенок виноват, что его мама, видите ли, хочет на море? Так, что года подождать не может.

По-моему, это естественно, — люди должны не нарушать границ других людей как бы то ни было.

Но вонь поднялась такая, что «Кофемания» испугалась и отменила имевшийся запрет на кормление грудью. Извинилась, прогнулась. С 16 апреля правила «Кофемании» изменены. Теперь кормить можно! Бинго. Все мадонны с младенцами радостно устремляются попить кофе в общественном месте.

И вновь грянул гром. Вторая часть Марлезонского балета. Опять схлестнулись сотни диванных бойцов. Матери, отстаивающие свои права и права младенцев против тех, кто считает процесс кормления грудью слишком интимным.

Конечно, мамочки не должны замыкаться в четырех стенах, пусть ходят, развлекаются. Ребенка оставить с бабушкой — не? По мне, это диковато, тащить полугодовалого малыша в общественное место (ему это абсолютно не нужно и опасно), — ну, да тут дело личное. Но, прежде чем с пеной у рта отстаивать свои права, может, хотя бы предположить, что не всем приятно на это смотреть? Можно отойти куда-нибудь в фойе, присесть там в кресле и покормить младенца. Сменить памперс — в дамском клозете, во всех приличных местах есть сейчас пеленальные столики.

Но, как известно, нет ничего яростнее чем самка, защищающая свое дитя — будь то тигрица, медведица, даже милая домашняя кошка. «Яжемать» это страшная сила. Даже когда на младенца никто не нападает.