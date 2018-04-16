Маленькие трудяжки: дети Киркорова уже работают

Алла-Виктория и Мартин-Кристин перевоплотились в сказочных персонажей на неделе ювелирной моды.

Филипп Киркоров умеет производить впечатление на публику: уверенная походка, гордая осанка, одежда «с иголочки» — король российской поп-сцены всегда выглядит шикарно. И собственные дети берут с него пример. На днях 7-летняя Алла-Виктория и 6-летний Мартин-Кристин в очередной раз показали себя во всей красе на неделе моды, которую организовал ювелирный дом «Эстет». В качестве маленьких моделей они продемонстрировали весеннюю коллекцию одежды «Там, где живут сказки» дизайнера и сказочного фотографа Надежды Шибиной.

Маленькие звездочки предстали перед публикой в очаровательных соломенных шляпках — а-ля дети рыбака из какой-нибудь милой итальянской деревушки. На Мартине был надет стильный жилет и брючки, Алла-Виктория была в нежном воздушном платье лилового цвета.

«Ребята справились с задачей как настоящие профессионалы, — поделилась впечатлениями дизайнер Надежда Шибина. — Приехали за три часа до начала мероприятия и работали до позднего вечера — у них было два выхода. Я осталась под впечатлением от детей Филиппа!»

Надо отметить, что для Аллы-Виктории и Мартина-Кристина это уже не первый опыт в качестве моделей. Месяц назад они открывали Неделю моды в Москве, представляя новую коллекцию детской одежды от Валентина Юдашкина . Кстати, тогда вместе с ними на подиум вышли дети Пугачевой и Галкина — Лиза и Гарри, дочка Татьяны Навки — Надя и Маргарита — дочка певицы Жасмин.

Не смотря на юный возраст, дети Киркорова уже привыкли к популярности. У них давно есть собственные странички в Instagram, да и по количеству даваемых ими интервью ребята уже скоро догонят звездного папу.

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