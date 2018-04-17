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Первый канал объявил кастинг для участников шоу для пенсионеров «Голос 60+»
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Первый канал объявил кастинг для участников шоу для пенсионеров «Голос 60+» 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Первый канал объявил о приеме заявок на участие в седьмом сезоне музыкального проекта «Голос» и в первом сезоне проекта «Голос 60+» для вокалистов старше шестидесяти лет, сообщается в официальном инстаграмм-аккаунте телеканала.
"Первый канал объявляет о начале приема анкет на седьмой сезон проекта «Голос» и… на первый сезон проекта «Голос 60+», — говорится в сообщении.
Отмечается, что седьмой сезон шоу появится в эфире телеканала осенью 2018 года. К участию в проекте «Голос 60+» приглашаются вокалисты от 60 лет, анкету предлагается заполнить на сайте Первого канала.
Музыкальное шоу «Голос» — это российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. По данным исследования компании TNS, в 2016 году шоу вошло список шестнадцати самых популярных телепрограмм России. С 2014 года был запущен детский аналог проекта — «Голос. Дети», который, по данным TNS, возглавил топ-10 самых рейтинговых программ.
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