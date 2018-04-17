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Первый канал позвал поющих пенсионеров в новый «Голос»
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Первый канал позвал поющих пенсионеров в новый «Голос» 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Амител
Первый канал запустит новый сезон вокального шоу-соревнования «Голос» в необычнрм формате, сообщается на странице телеканала в Instagram.
Сейчас канал начал прием заявок на 7-й сезон уже привычного шоу-проекта «Голос» для участников от 17 лет и на 1-й сезон проекта «Голос 60+»! «Если вы любите и умеете петь… Если знаете, что достойны большой сцены… Если готовы к конкуренции и славе… Участвуйте в кастинге!» — приглашают возрастных исполнителей организаторы проекта.
В пятницу, 20 апреля, определится победитель текущего сезона проекта «Голос». Всего в финал под наставничеством Валерия Меладзе, Басты и Пелагеи вышло девять участников.
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