Первый канал позвал поющих пенсионеров в новый «Голос»

Первый канал запустит новый сезон вокального шоу-соревнования «Голос» в необычнрм формате, сообщается на странице телеканала в Instagram.

Сейчас канал начал прием заявок на 7-й сезон уже привычного шоу-проекта «Голос» для участников от 17 лет и на 1-й сезон проекта «Голос 60+»! «Если вы любите и умеете петь… Если знаете, что достойны большой сцены… Если готовы к конкуренции и славе… Участвуйте в кастинге!» — приглашают возрастных исполнителей организаторы проекта.