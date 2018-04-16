Ряд семей с приобретённым гражданством РФ могут получить господдержку

Ряд категорий семей, которые приобрели гражданство России не по рождению, могут получить право на поддержку со стороны государства.

Соответствующее разъяснение Минтруда по вопросам применения норм Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», опубликовано в понедельник на федеральном портале проектов нормативных актов.

Действующим законодательством установлено, что право на получение дополнительной господдержки возникает при рождении (усыновлении) второго ребёнка или последующих детей, имеющих гражданство России, у женщин, родивших второго ребёнка начиная с 1 января 2007 года и ранее не пользовавшихся правом на подобную поддержку.

Аналогичное правило действует и в отношении одиноких мужчин-усыновителей второго ребёнка и более

и до 1 января 2007 года не воспользовавшихся правом на дополнительную государственную поддержку.

При этом авторы инициативы подчёркивают, что по Конституции граждане, приобретшие гражданство, имеют равные права с гражданами, получившими его по рождению.

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», гражданство приобретается по рождению, в результате приёма в гражданство или восстановления в нём.

Ребёнок приобретает гражданство России по рождению, если на день своего рождения оба или единственный родитель имеют гражданство России, один из родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является апатридом или безвестно отсутствует или является иностранным гражданином, при условии, что ребёнок родился в России.

Другими основаниями для вступления в гражданство являются случаи, когда оба (или единственный родитель) ребёнка, проживающие в Российской Федерации, являются иностранцами или апатридами.

Ребёнок, который находится на территории России и родители которого неизвестны, становится гражданином, если родители не объявятся в течение полугода со дня его обнаружения.

Срок проживания на территории Российской Федерации сокращается до одного года при наличии у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры или обладании им навыками необходимой для интересов государства профессии.

Другим основанием является признание лица в установленном порядке беженцем.

Кроме того, лицо, имеющее особые заслуги перед Россией, может быть принято в гражданство без соблюдения ряда условий, прописанных в действующем законодательстве.

Граждане государств бывшего СССР, проходящие не менее трёх лет военную службу по контракту в Российской Армии, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство без представления вида на жительство.

Для соблюдения конституционных прав граждане, получившие российское гражданство по рождению, и граждане, приобретшие гражданство Российской Федерации, имеют равные права на предоставление материнского капитала.

Эти люди, по предложению специалистов Минтруда, также могут получить право претендовать на поддержку со стороны государства.