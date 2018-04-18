Нелли Ермолаева путешествует с 2-месячным сыном

Молодые родители вновь отправились за новыми ощущениями, о чем Ермолаева рассказала в Инстаграм. Девушка по традиции делится с подписчиками подробностями своей жизни.

Из Майами мы решили полететь на денёк в Нью Йорк погулять. Конечно, все передвижения мы совершаем втроём. И на вопрос «Зачем с ребёнком?» Не знаю, отвечать или нет?! Мы — семья И ребёнок нам не помеха! Это наше счастье и радость. Нам втроём комфортно и хорошо) Может кому то и легче, с появлением малыша, отдавать на постоянную основу в другие руки крошку, но мы не видим в этом надобности.

Маленький Мирон отлично переносит полеты. По словам его звездной мамы, мальчик воспринимает мир глазами родителей.

Нелли Ермолаева с семьей