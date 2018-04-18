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Нелли Ермолаева путешествует с 2-месячным сыном
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Нелли Ермолаева путешествует с 2-месячным сыном 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Телеведущая Нелли Ермолаева относится к числу активных молодых мам. Вместе с отцом ребенка, музыкантом Кириллом Андреевым, девушка наслаждается путешествиями.
Молодые родители вновь отправились за новыми ощущениями, о чем Ермолаева рассказала в Инстаграм. Девушка по традиции делится с подписчиками подробностями своей жизни.
Из Майами мы решили полететь на денёк в Нью Йорк погулять. Конечно, все передвижения мы совершаем втроём. И на вопрос «Зачем с ребёнком?» Не знаю, отвечать или нет?! Мы — семья И ребёнок нам не помеха! Это наше счастье и радость. Нам втроём комфортно и хорошо) Может кому то и легче, с появлением малыша, отдавать на постоянную основу в другие руки крошку, но мы не видим в этом надобности.
Маленький Мирон отлично переносит полеты. По словам его звездной мамы, мальчик воспринимает мир глазами родителей.
Нелли Ермолаева с семьей
Напомним, что Наталья Ермолаева вновь стала героиней популярного реалити-шоу «Беременные» на телеканале «Домашний». Сезон с ее участием стартовал 16 апреля.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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