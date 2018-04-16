Она знала, что муж ее соседки избивает ее. Но как она спасла эту бедную женщину — гениально!

Муж моей соседки избивал ее… В то время у них был двухлетний ребенок, и она сидела в декрете. Итак… однажды у меня был выходной среди недели, и я зашла к ней в гости с пирожными и с тех пор мы стали настоящими друзьями. В то время у нее была сломанная рука и два огромных синяка под глазами. У нее не было друзей, поскольку она была не из этого района.

Я не звонила в полицию, поскольку я была молода и испугана и не знала, что делать. Мне тогда было 18 лет, и я только что переехала в город. Один из самых опасных городов в стране. Я беспокоилась, что их малыша заберут, или что он узнает, что это была я, и попытается избить меня.

Я девушка, и я не очень крупная. Я подумала, что ей легче будет просто поговорить с кем-то, и она сможет решить, хочет ли она позвонить в полицию или нет. Когда я пришла к ней в тот день, я просто новая соседка, желающая подружиться, я даже не упомянула о ее синяках. Мы просто сидели и хихикали и сравнивали коллекции Archie Comic. Мы по праву стали лучшими друзьями за считанные часы.

Я помогла ей с ребенком, я помогла ей уйти от мужа, я помогла ей вернуться в свою родную провинцию, и мы по-прежнему являемся лучшими друзьями.