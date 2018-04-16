«Я вижу тебя». Разлученные близняшки из Перми нашли друг друга спустя 33 года

35 лет назад в семье Шиловых появились две девочки. Появились раньше срока, поэтому одну из дочек отправили в отделение для недоношенных детей. Когда росли, все отмечали, насколько они не похожи друг на друга. А спустя 33 года подруга Ульяны увидела на улице девушку, один в один похожую на саму Ульяну. Подошла к ней, приняв за приятельницу, но та даже не поздоровалась. Оказалось, что это не Ульяна. Сейчас мама и папа уже взрослых девушек уверены: в отделении недоношенных им отдали не их дочь.

«Кого ты привез?»

Когда вторую дочку увезли в другую больницу, нас туда не пускали. Был карантин по гриппу. Нам сказали, что сообщат, когда можно забрать дочку. Муж привез Яну, на ручке была бирочка с нашей фамилией., это стало заметно в школе. У меня зародились сомнения о подмене.

— 5 декабря 1982 года меня привезли в роддом №7 Перми, — рассказала Галина Шилова, мама девочек, на передаче «ДНК» канала НТВ . — Первая дочка родилась быстро, а вторая появилась через 15 минут, она неправильно лежала. Тогда не было УЗИ, я даже не знала, что будет двойня. Ульяна родилась всего 1,7 килограмма. А Яна весила 1,5 килограмма. Врачи сказали мне, что вторая дочь маленькая, недоношенная, надо набирать вес…

Недоношенную дочку Шиловых увезли в детскую клиническую больницу №13 на Лебедева, 44. Не видели ее родители больше месяца — в больнице был карантин из-за гриппа. Забирал дочку домой папа. На ее ручке была бирочка с фамилией «Шилова». Мама рассказывает: ребенок был в ужасном состоянии: опрелости, спутанные волосы, синяк на спине. Дочки были разные и по росту, и по весу. Одна темненькая, другая — светлая.

— «Кого ты привез?» — такой вопрос мне задала жена с порога, — вспоминает мужчина.

Соседи и друзья постоянно говорили супругам о том, что сестры не похожи друг на друга. Ближе к школе внешность девочек стала различаться еще сильнее. Уля была выше Яны на голову.

— Я тогда считала, что Яна больше похожа на отца и бабушку, а Ульяна — на меня, — говорит мать близнецов Галина Шилова. — Но у меня были сомнения.

А в 2015 году подруга Ульяны встретила на улице ее точную копию.

— Позвонила подруга и спросила, почему я прошла мимо нее только что, — рассказала в студии Ульяна Шилова. — Но в этот момент я была дома. Я попросила догнать ту девушку и спросить дату рождения. Подруга не поленилась, нашла ту прохожую в кафе, просто побежала за ней. Снова позвонила мне. «Я вижу тебя», — подруга была очень удивлена. Я сама сначала к этому отнеслась с иронией. Тогда мне подруга скинула фотографии. Их увидели мои дети и сказали, что это я. Подруга взяла номер телефона той девушки. И мы тут же созвонились. Ту девушку звали Ксения.

В студии телеканала мать близнецов призналась, что вновь обретенная дочь похожа на Ульяну «как отражение в зеркале».

Потом в студии появилась Яна Шилова. Призналась, что ее в школе называли цыганкой — из-за темных волос.

«Передо мной стояла Ульяна»

— На все вопросы о разной внешности мы отвечали, что мы разнояйцовые близнецы, — рассказала Ульяна.

По словам Ульяны, мама долго не могла поверить, что нашлась очень похожая на ее дочь девушка. После случившегося Галина Шилова пришла в больницу на Лебедева, 44 и попросила поднять архивные документы. Но ей ответили, что архивы хранят только 25 лет. Прежних сотрудников тоже уже не было. Тогда мать с Ульяной поехала к Ксении домой.

— Открылась дверь. Передо мной стояла Ульяна, — рассказала мать о моменте встречи.

Яне мать и сестра долго не могли рассказать о случившемся. Переживали, что она очень расстроится. Рассказали только спустя два месяца.

— Я почувствовала себя одинокой, — сказала Яна. — У меня не было интереса, что где-то есть моя родная биологическая семья. Мои родные вот — сидят рядом со мной.

Как призналась Ульяна, после всего, что произошло, они стали с Яной гораздо ближе и вместе пережили эту ситуацию.

Яна сейчас живет с родителями. В одиночку воспитывает сына. Говорит, что всегда была папиной дочкой. Своими родителями она восхищается. В браке они 40 лет. В соседнем доме живет сестра Ульяна с мужем и двумя дочками.

«Я ответила: «Шестое декабря»»

В студию пригласили и Ксению — настоящую сестру-близнеца Ульяны. Она рассказала историю знакомства со своей стороны.

— В тот день я шла попить кофе в кафе, — рассказала Ксения Музафарова. — Вдруг из незнакомой машины мне стала сигналить девушка. Потом она меня догнала, зашла в кафе и сразу задала мне вопрос: «Дата рождения?». Я ответила: «Шестое декабря». Потом она попросила разрешения сфотографировать меня. Я не очень понимала, что происходит.

Судьба родной сестры сложилась совсем не так, как у Ульяны — она выросла в детском доме. Когда девочке было два года, ее мать лишили родительских прав. По словам Ксении, произошло это после того, как соседи пожаловались, что она «побирается». Приехали сотрудники опеки и забрали брата с сестрой.

— Сначала мама часто приезжала в детский дом, — рассказала Ксения. — Потом все реже. Мне без разницы, если ДНК-тест покажет, что мама мне не родная, все равно я ее люблю такой, какая она есть. Я ее ни в чем не обвиняю.

До 22 лет Ксения, кстати, не была Ксенией — ее звали Любовью. Имя она сменила, потому что чувствовала, что оно «не её».

— Конечно, в детском доме хотелось любви матери, — рассказала Ксения. — Безумно хотелось, чтобы у меня был папа. Меня пытались удочерить, но в итоге я осталась в детском доме.

После детского дома девушка пошла учиться на педагога. Жила в общежитии.

На передаче выяснилось, что Ксения и Ульяна в семилетнем возрасте одновременно отдыхали в лагере «Чайка». Удивительно, но девочки тогда не встретились. Ксению распределили в отряд для детей-сирот. Позже подружки сказали Ксении, что встретили очень похожую на нее девочку из другого отряда.

Сегодня у Ксении трое детей. Живет девушка в съемной квартире. Говорит, что даже несмотря на такое детство, она все равно счастлива.

— Мне всю жизнь помогает сестра мамы, тетя очень поддерживает меня, хотя и живет в другом городе, — рассказала Ксения. — Она и моих детей балует. Вот она для меня мать.

В конце ток-шоу озвучили итоги ДНК-тестов. Оказалось, что Ульяна — действительно кровная дочь Шиловых. Потом достали конверт с результатами генетического теста в отношении Яны Шиловой, но ведущие не озвучили ни их, ни результаты теста и Ксении Музафаровой — их отложили до следующей передачи.

Сейчас семья Шиловых не исключает, что обратится в суд с иском к больнице.

Ранее мы писали о том, что сейчас в Перми продолжаются судебные разбирательства по поводу подобной истории из Пожвы — по мнению истцов, 40 лет назад в местной больнице перепутали двух младенцев.