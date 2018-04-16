Британский гей усыновил четырех детей-инвалидов и безмерно счастлив

Про 33-летнего англичанина Бенджамина Карпентера из городка Шипли, что в Западном Йоркшире, слышали многие британцы: его пример по-настоящему вдохновляет. Он всегда мечтал стать отцом, но из-за нетрадиционной сексуальной ориентации и отсутствия постоянного партнера решил, что лучшим выходом будет усыновление. Ведь на свете так много детей-сирот, которым нужна родительская ласка.

Три года потребовалось Бенджамину, чтобы убедить органы опеки, что ему можно доверить малышей. Теперь у него большая семья: он заботится о четырех детях с особыми потребностями.

Источник: Gays with Kids

Познакомьтесь с Бенджамином Карпентером, 33-летним британцем, который благодаря своему доброму сердцу хорошо известен у себя на родине.

«Я рос в религиозной семье и с раннего возраста мечтал о том, как буду заботиться о детях, — говорит Бенджамин. — Совсем необязательно, чтобы это были мои биологические дети. Поэтому когда я задумался об отцовстве, то стал рассматривать варианты усыновления».

Теперь Бенджамин воспитывает четверых приемных детей с особыми потребностями. И хоть ни один из них не связан с ним генетически, каждому из этих малышей Карпентер хочет дать шанс на счастливую жизнь. При этом ему потребовалось три года для того, чтобы убедить службы опеки в серьезности своих намерений.

Свой путь к многодетному отцовству Бенджамин начал в 2008 году, когда усыновил своего первого ребенка, мальчика по имени Джек. Сейчас Джеку уже исполнилось десять. Он страдает от аутизма и аутоиммунного обсессивно-компульсивного расстройства.

Маленькой Руби 6 лет. Она появилась на свет с аномалией Робена — врожденным пороком челюстно-лицевой области. Кроме того, у нее в руках отсутствуют лучевые кости. Также девочка страдает от сколиоза и проблем со зрением.

5-летняя Лилли, единоутробная сестра Руби, глухая от рождения. Поэтому вся семья выучила язык жестов, чтобы общаться с Лилли.

Самый младший в семье — 2-летний Джозеф. У мальчика синдром Дауна, а также колостома — искусственный задний проход, поэтому малыш вынужден ходить с калоприемником.

Когда Бенджамин приютил Джека, то стал одним из самых молодых геев Великобритании, которые усыновили ребенка, — ему было всего 23 года.

Бенджамин признается, что, несмотря на известность и массовую поддержку, ему частенько приходится сталкиваться с трудностями в общении — косыми взглядами, замечаниями и предубеждениями.

«В комментариях часто пишут, что из-за своей ориентации я непременно воспитаю детей геями, — говорит отец-герой. — Другие утверждают, что я затеял все это исключительно из-за денег. Но я научился просто не обращать внимания на такие высказывания».

По словам Карпентера, он полностью доволен выбором, который сделал.

«Для меня дети — это источник настоящего счастья. Иногда я думаю, какой бы была моя жизнь без них. Уверен — она точно была бы пустой.»