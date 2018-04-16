«Эпидуралка не помогла!»: Ольга Рапунцель рассказала о родах

Звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель недавно подарила мужу Дмитрию Дмитренко дочку. 31-летняя красавица во время беременности предоставляла пользователям соцсетей подробности личной жизни, которую нельзя назвать простой. Спустя две недели после родов знаменитость решила рассказать о родах, а также о своих первых эмоциях в качестве новоиспеченной мамы.

Скандально известная телезвезда Ольга Рапунцель за беременность поправилась, но не стеснялась округлившихся форм. Ее дочка родилась 1 апреля, причем это событие освещалось в прямом эфире. У всех желающих была возможность увидеть, как будущая мама переносила схватки в роддоме. Потом родители показали малышку, но ее лицо они пока предпочитают закрывать от любопытных глаз посторонних. Ольга рассказала о своих родах и радости от того, что она стала мамой: «Вот так я выгляжу после родов, спустя две недели. Все помнят меня бегемотиком во время беременности? Я ведь набрала достаточно килограммов, у меня был большой животик, я прям скучаю по своему животику. Так вот, во время беременности я не пользовалась кремами от растяжек, животик был большой, но гладкий, чему я очень рада и после родов мой животик постепенно уходит, и все встает на свои места, и у меня ни одной растяжки».

Рапунцель обещает, что уже за месяц она вернется в форму и «будет качать ягодицы и пресс». Телезвезда считает, что после родов женщина становится красивее и моложе. Она призвала подписчиц избавиться от страхов, так как болевые ощущения вполне терпимые: «Я сама родила, рожала 12 часов, схватки очень болезненные и усиливались все больше и больше, каждые 20 минут, потом 10, каждые 5, 4, 3 минуты! У меня высокий болевой порог, и никакая ваша эпидуралка (эпидуральная анестезия — прим. ред.) не подействовала! Но это того стоит».

Селебрити указала на необходимость внимательно слушать рекомендации врачей и подчеркнула, что с рождением первенца ее жизнь изменилась в лучшую сторону, сейчас она думает только о ней. Ольга Рапунцель переживает эмоции всех счастливых мам, не представляет, как жила раньше без любимой дочки, за которую благодарит Бога. Подписчики комментируют откровения участницы «Дома-2»: «Поздравляем, очень рады за тебя, ты большая молодец, ведь столько негатива пережила во время беременности». «Не верю в то, что Дима исправится, ведь он даже руку на тебя поднимал, а после рождения ребенка отношения первое время проходят проверку на прочность».

«Ой, Оля, ты такая эксцентричная, желаю тебе умиротворения, чтобы ты была более спокойная и уравновешенная! И здоровья малышке!» «Не верю в искренность этой пары, но дети — это большая радость, Олю поздравляю!» «Умничка, я тоже считаю, что в родах нет нечего страшного, главное — правильно настроиться и не переживать по пустякам». Ольга и ранее заявляла, что не боится родов и готова к встрече с ребенком. Рапунцель также подчеркивала, что разногласия с мужем Дмитрием Дмитренко остались в прошлом и она никому не позволит разрушить ее семью.

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