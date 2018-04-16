Детский гороскоп родителю в помощь

Если вы хотите с раннего детства научиться понимать своего ребенка, его потребности, сориентироваться в его способностях, потенциальных возможностях и талантах, стоит обратить внимание на основные характеристики знака вашего чада по гороскопу. И тогда вы сможете легко разделять его интересы и желания, без давления помочь найти свой путь в жизни. Разобраться в тонкостях детского гороскопа «ВМ» помогла астролог Анна Вакулевская.

— Безусловно, важно в каком знаке зодиака у ребенка Солнце, но еще важнее — Луна, — рассказала эксперт. — Она отвечает за связь с матерью и его душевный комфорт. Это характеризует то, как ребенок воспринимает родителя, что он ждет от него. Также Луна отвечает за его эмоциональность. Если для солнечного гороскопа вам достаточно даты рождения, то для второго нужно еще и время. Они могут различаться: например, по солнечному гороскопу ребенок Овен, а по лунному — Рыбы. Тогда его отношения с мамой будут выстраиваться по образу последних. В любом случае отталкивайтесь от традиционных характеристик знаков зодиака, они будут соответствовать трактовке и лунного. Уточнив эту информацию, вы сможете гораздо проще создать те самые тонкие душевные связи, которые повлияют на формирование взрослой личности, а также уберечь от ошибок.

Ребенок Овен

Самые громкие, шумные, активные. Его видно уже в песочнице — со всеми в контакте, всех строит. Лидерские качества проявляются очень рано. Они часто меняют привычки, хотят заниматься всем и сразу, быстро отказываются от вида деятельности, который не приносит ему быстрого удовлетворения. Хочет во всем и везде видеть результат. Если уж чего-то хочет, то непременно это получит — не мытьем, так катаньем. Маленький начальник не даст вам ни минуты покоя и хочет видеть маму активной. Вот тут-то и надо Овна схватить и привести в спортивную секцию — энергии много и направить ее надо в мирное русло. Только дисциплина и ежедневные нагрузки помогут ему быстро понять, чего в жизни стоит успех.

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