Хлое Кардашьян рассекретила имя своей дочери

Хлое Кардашьян рассказала, как решила назвать новорожденную малышку. Маленькую девочку назвали Тру Томпсон. Несмотря на то, что Хлое стала единственным опекуном дочери, она решила оставить своей девочке фамилию отца. Хлое поделилась фотографией розовых шариков в Инстаграме и рассказала, что безума от малышки и безумно любит ее.

«Наша маленькая девочка, Тру Томпсон, окончательно украла наши сердца, и мы просто ошеломлены от любви. Появление этого ангела в нашей семье — настоящее чудо. Мама с папой очень любят тебя, Тру», — написала Хлое.

Напомним, что Хлое Кардашьян баскетболист Тристан Томпсон стали родителями на прошлой неделе. Несмотря на то, что Тристан изменял Хлое, инсайдеры утверждают, что она очень счастлива наконец-то стать мамой, поэтому не злится на отца своего ребенка. Возможно поэтому Хлое никак не комментирует эти новости.