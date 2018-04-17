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Хлои Кардашьян дала дочери необычное имя
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Хлои Кардашьян дала дочери необычное имя 

Letidor.ru 59 минут назад
Фото: Letidor.ru
Хлои Кардашьян, 33-летняя светская дива, модель, бизнесвумен, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», на днях впервые стала мамой. Звезда родила дочь. И вот, несколько часов назад она официально подтвердила счастливое событие с помощью публикации в Instagram, заодно раскрыв имя новорожденной малышки. Оказалось, Хлои выбрала для дочери не совсем обычное имя.
Наша маленькая девочка, Тру Томпсон, украла наши сердца и мы переполнены любовью. Это настоящее благословение — приветствовать такого ангела в семье. Мама и папа любят тебя, Тру!
написала Хлои Кардашьян.
Заметим, что имя Тру с английского может переводиться как правдивый, истинный, реальный, настоящий, верный.
Звезда даже показала, как выгляди теперь комната дочери. Она вся усыпана розовыми шариками и цветами.
Публикация от Khloé (@khloekardashian) 16 Апр 2018 в 12:15 PDT  Напомним, с сентября 2016 года сестра Ким Кардашьян встречается с баскетболистом Тристаном Томпсоном. В сентябре 2017 года зарубежные СМИ сообщили, что влюбленные ожидают первенца. Не так давно звездная пара устроила шикарный праздник в честь будущего малыша.
Публикация от Celebrity Babies (@celeb_babies_kids) 16 Апр 2018 в 2:57 PDT  Фото: Instagram @khloekardashian
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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