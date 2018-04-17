С намеком! Хлои Кардашьян вслед за сестрами дала новорожденной дочери необычное имя 

После возвращения из клиники Хлои Кардашьян опубликовала фотографию одной из комнат своего дома, заставленную подарками, и рассказала о новорожденной малышке.
— подписала фотографию Хлои. Тру (True) означает «правдивая, честная, верная» — и невозможно не увидеть в этом имени намек на недавний скандал вокруг отца малышки, Тристана Томпсона. Буквально за пару дней до родов баскетболиста застали в компании сразу нескольких красоток, которым он оказывал недвусмысленное физическое внимание. Несмотря на очевидные измены, Тристан присутствовал на рождении Тру. В семействе Кардашьян принято давать детям необычные имена: родившая в феврале первенца Кайли Дженнер назвала дочь Сторми — от слова «шторм», а Ким Кардашьян, ставшая в третий раз матерью в феврале, дала дочери имя Чикаго (Шайкаго) — в честь одного из американских городов.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram