Ещё
С намеком! Хлои Кардашьян вслед за сестрами дала новорожденной дочери необычное имя
Далее:
Читайте также:
Ещё

С намеком! Хлои Кардашьян вслед за сестрами дала новорожденной дочери необычное имя 

WMJ.ru 51 минуту назад
Фото: WMJ.ru
После возвращения из клиники Хлои Кардашьян опубликовала фотографию одной из комнат своего дома, заставленную подарками, и рассказала о новорожденной малышке.
— подписала фотографию Хлои. Тру (True) означает «правдивая, честная, верная» — и невозможно не увидеть в этом имени намек на недавний скандал вокруг отца малышки, Тристана Томпсона. Буквально за пару дней до родов баскетболиста застали в компании сразу нескольких красоток, которым он оказывал недвусмысленное физическое внимание. Несмотря на очевидные измены, Тристан присутствовал на рождении Тру. В семействе Кардашьян принято давать детям необычные имена: родившая в феврале первенца Кайли Дженнер назвала дочь Сторми — от слова «шторм», а Ким Кардашьян, ставшая в третий раз матерью в феврале, дала дочери имя Чикаго (Шайкаго) — в честь одного из американских городов.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Самая первая солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер-Грановская: «Я не говорила детям, что их мать — звезда» Растет спортсменкой! Филипп Киркоров показал первый шпагат своей дочери Было — стало: как дочь Екатерины Климовой Лиза на наших глазах из милой крошки превратилась в настоящую красавицу
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги62
Ратаковски без белья залезла на дерево
Русские двойники голливудских звезд30
Что мужчины считают ужасно сексуальным10
Чего мужчины и женщины хотят в сексе
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение