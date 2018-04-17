«Ты же мать! И ты должна…»

Ну а как иначе? Родив ребенка, вы буквально в этот же момент непременно оказываетесь должны всем. Обществу, родителям, другим матерям. Да-да, назвалась родителем — надо оправдать высокое звание. Потому что Настоящая Мать…

Забывает о себе

Насовсем, конечно же. Ну, а что вы хотели? Или хотели всё-таки? Забудьте про встречи с подругами и баловство вроде маникюра, про прогулки в одиночестве, про шопинг. Какие там новые туфли! Вы же купили лифчик для кормления в прошлом году, хватит! Про усталость и плохое настроение тоже забудьте. Только бодрость и веселье, забота и улыбка. И всепрощение!

Знает, что лучше для ребенка

Эта фраза всегда озадачивала людей, мало-мальски подозревающих о существовании разных профессий. Потому что мать непременно должна знать, сердцем (тем самым) чувствовать, как правильно лечить чадо. Как и чем кормить. Каким образом учить. В ответ на любые сомнения вы услышите сакраментальное: только мама знает. То есть вся ответственность по умолчанию на ней. Не получилось? Виноватого долго искать не придется.

Главный человек в жизни малыша

Звучит ну очень мило. И снимает с папы целый ряд полномочий. Он так, помощник, но не слишком далекий и не очень умелый. С ребёнком посидит, но недолго. Молока нальет, а про суп забудет. Или нальет его в молоко. Про бабушек вообще молчим — свекровь, конечно, ничего не понимает в детях, а бабушка с маминой стороны слишком переживает по любому поводу. Поэтому оставить ребенка с кем-то из этих людей больше чем на час — стыд и позор. Лет так до восемнадцати. Нет-нет, с женой или мужем выросшее чадо тоже не оставить. Сказали же, кто главный!

Умеет по умолчанию…

Список умений огромен и разнообразен. Играть в дракона или спасателей, лечить насморк, успокаивать орущего младенца в самолете, варить кабачок так, чтобы он был съеден с аппетитом и причмокиванием, а не разбросан по всей кухне. Ладить с участковым педиатром. Усыплять одной сказкой про Волка и Семерых козлят. И читать ее раз пятнадцать в день, если надо. Не умеешь? Не знаешь, Плохо получается? Где здесь уголок нерадивых матерей?

Должна реализоваться в материнстве

А где же еще? Не на работе же, подбросив, словно кукушка, ребёнка няне, бабушке или МДОУ № 137 Детский сад «Белочка». Не спорте или резьбе по дереву, не в хобби, если это только не вязание пинеток или прогулки по парку с коляской. Достижения — только совместные или ребёнка — от кривенькой открытки до медали на областном чемпионате. Эмоции — только по поводу детей. Путешествия –с ними же, дружба тоже. Что делать, когда они вырастут? Рыдать и требовать внуков, конечно же.