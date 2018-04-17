«Тренд набирает обороты»: 70-летний актер Владимир Стеклов недавно вновь стал отцом

Народный артист Владимир Стеклов поделился с общественностью радостной новостью, что пару месяцев назад он в третий раз стал отцом. Однако не все разделили его восторг, отметив, что в 70 лет уже впору внуков и правнуков нянчить.

Не успели россияне отойти от новости, что Эммануил Виторган стал отцом в 78 лет, как стало известно, что 70-летний Владимир Стеклов теперь тоже молодой папа. Артист рассказал о пополнении в семье в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ . Оказывается, два месяца назад у Стеклова и его 37-летней гражданской супруги Ирины родилась дочка Арина. Отметим, что у Владимира уже есть две дочери: Агриппина и Глафира от предыдущих браков. При этом для Ирины Арина стала первым, долгожданным ребенком. Известно, что женщина работала финансовым директором, с Владимиром ее познакомила подруга, и они вместе уже около двух лет.

Стеклов признался, что известие о беременности возлюбленной сначала повергло его в такой шок, что он ушел спать на кухню. Однако после осознал, что ничего страшного в позднем отцовстве нет, и отметил, что даже готов к появлению еще одного ребенка. «Появление этого маленького человека — совершенно другие ощущения и чувства. Ира моя тоже счастлива, она долго не могла иметь детей», — поделился Владимир. Он рассказал, что уже сделал избраннице предложение, правда, пока без кольца. Стеклов дал ей возможность самой выбрать это украшение с понравившимся камнем «в разумных пределах». Ирина отметила, что Владимир — прекрасный отец: он отлично купает Арину, меняет памперсы, укладывает ее спать и это не составляет для него никакого труда.

В Сети уже традиционно неоднозначно восприняли новость о позднем отцовстве Стеклова. Комментаторы считают, что в 70 лет логичнее нянчить детей и внуков, а не своих детей. «Это сейчас новый тренд — рожать детей в 70. Девиз акции: все умрут, а мы останемся» «С ума все, что ли, посходили. У меня дедушка в таком возрасте правнучку нянчит» «Для молодых людей жены — любовницы, для людей средних лет — спутницы жизни, для стариков — сиделки» «Тренд набирает обороты… Кто же следующий?»

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