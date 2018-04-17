Малыш не ходит в год и другие отклонения: это нормально?

СодержаниеКритика: тщательно просеиваем каждое замечаниеЧто и кому «должен» малыш в год?Оценка физического развития: все ли хорошо?Малыш не ходит в год: это нормально?Ребенок мало говорит: это плохо?Ребенок еще не освоил горшок: время упущено?Ребенку уже год, а зубов не хватает: почему?К каким детям нужно относиться настороженно?

Вот и наступил этот волнительный шумный праздник! Дома собрались родственники и друзья, мама испекла первый торт, а папа вернулся домой с охапкой воздушных шаров. Наконец-то, крохе исполнился год. Хоть он был порой и непростым, все равно время пролетело незаметно. Первый день рождения — это не просто праздник, а своеобразный день, чтобы подвести некоторые итоги достижений малыша. А какие они — эти итоги? Будем подводить их вместе.

Критика: тщательно просеиваем каждое замечание

Родители, которые видят своего кроху не просто каждый день, а буквально каждую минуту, замечают то, как он взрослеет. Еще на прошлой неделе он не мог сам слезть с дивана, а сегодня уже делает это без труда. Пару недель назад боялся отпустить мамину руку, а вчера начал делать уверенные шаги. Мама и папа гордятся им и радуются новым успехам, пока…

Пока кто-нибудь не сделает критическое замечание и не даст понять, что радоваться в общем-то нечему. Что мы имеем в виду?

«Твой все еще, что ли, пюре из банки ест? Я своему уже с 10 месяцев пельмени варю: вот так уплетает!» — говорит соседка, заставляя чувствовать маму именинника несколько отсталой от жизни. «Сколько-сколько она у тебя весит? 13 кг? Перебор! Толстая вырастет!» — заявляет вечно худеющая старшая сестра, которая почему-то не поинтересовалась ростом ребенка. «Машенька, вы все еще спите в подгузнике? Он у тебя никогда не научится ходить на горшок, если ты так все сама запустишь!» — хватается за голову бабушка. «Как это вы не ходите на развивашки? Мы уже с 11 месяцев ходим на лепку, танцы и записались на английский! Нужно заниматься ранним развитием, если хочешь вырастить целеустремленную личность!» — подливает масла в огонь подруга. «Ирочка, а почему он не говорит-то ничего? Вот ты в год уже стихи читала!» — говорит тетя, упуская тот момент, что Ирочке был не просто год, а год и 11 месяцев. И не то, чтобы читала стихи, а просто называла последнее слово в строчке.

Может быть, кто-то посмеялся сейчас или, наоборот, взгрустнул, вспомнив своих родственников. А может, кто-то из хвастунишек и критиков узнал себя. В любом случае, всем понятно, что одни и те же проблемы касаются чуть ли не каждую молодую семью.

Что и кому «должен» малыш в год?

А что же на самом деле должен уметь делать ребенок в возрасте 12 месяцев? Есть ли какие-то нормативы, и можно ли детей сравнивать между собой? В каких ситуациях стоит обращаться к врачу, а в каких просто подождать? Эти вопросы задают себе многие родители.

Начнем с того, что развитие ребенка после рождения не прекращается ни на мгновение: он «взрослеет» даже во сне. Малыш развивается физически (то есть, растет и набирает в весе) и нервно-психически (он овладевает новыми навыками). Оценкой того, как именно развивается ребенок занимается врач-педиатр, который ежемесячно осматривает ребенка, а также невролог, к которому малыш попадает на прием не менее 2 раз за первый год.

После осмотра в определенном возрасте специалисты делают заключение: соответствует ли развитие ребенка средним параметрам или нет. Если отмечается несоответствие, то доктора назначают ребенку дополнительные обследования при необходимости и дают ценные рекомендации по развитию малыша. В некоторых ситуациях назначается лечение.

Оценка физического развития: все ли хорошо?

Обычно врач оценивает рост, вес, размеры окружностей головы и груди по центильным таблицам. Что означает коридор, в который попал малыш? Это означает то, какой процент детей имеет такие же показатели физического развития, как и он. То есть, у ребенка могут быть средние показатели, выше или ниже среднего, высокие или низкие, атипично высокие и атипично низкие. Последние два показателя — это повод для более детального обследования малыша.

Далее очень важно оценить гармоничность развития ребенка. То есть то, как антропометрические показатели соотносятся между собой. Например, вес может соответствовать росту. Или же вес слишком большой для данного роста, или слишком маленький. Или же окружность головы слишком мала по отношению к росту и окружности груди. А может быть, ребенок чуть-чуть худенький, или немного полноват. Варианты разные.

После комплексной оценки физического развития врач делает общее заключение. Например: физическое развитие среднее, гармоничное. Это означает, что у малыша все в порядке по антропометрическим параметрам. Другой пример: физическое развитие низкое, дисгармоничное за счет увеличения веса. Это говорит о том, что ребенок маленького роста, но имеет избыточный вес. Задача врача на данном этапе — разобраться в причинах данного состояния, чтобы дать родителям правильные рекомендации.

Малыш не ходит в год: это нормально?

Самостоятельная ходьба — одно из самых значимых достижений ребенка к первому дню рождения. Действительно, большая часть детей к годовалому возрасту уверенно ходит без опоры, а кто-то уже шустро бегает. Но что делать, если ребенок еще не пошел? Может быть, есть повод для беспокойства?

Для начала нужно вспомнить, а в каком возрасте ребенок овладевал другими навыками (переворачивание, ползание, сидение). Если же очевиден тот факт, что остальные навыки формировались несколько позже, чем у большинства сверстников (запаздывание на 4-6 недель), то и ходьбу не стоит ожидать в 12 месяцев. Но наверняка, через месяц-полтора малыш уже затопает.

Затем нужно оценить, есть ли у ребенка предпосылки к ходьбе. Что это значит? Умеет ли он сам вставать у опоры и перешагивать вдоль нее? Если умеет и регулярно в этом упражняется, то повода для беспокойства нет. А вот отсутствие попыток вставать и перешагивать должно насторожить родителей и стать поводом для обращения к врачу. Но прежде чем записываться на прием к неврологу, нужно ответить на такой вопрос: «А созданы ли в нашей квартире условия для того, чтобы ребенок научился вставать и ходить? Даем ли мы сами возможность для полноценного развития?»

Иногда родители сами вредят своими благими намерениями. Как? Очень просто. Они не дают ребенку свободу передвижения по квартире или хотя бы по комнате. Сколько детей просто живет на кровати или в лучшем случае в манеже! По словам родителей, на полу холодно, опасно и негигиенично. Малыш круглосуточно находится в окружении своих игрушек и тех вещей, которые ему дадут, стоит лишь на них показать пальчиком. В таких условиях нет никакого стимула, чтобы вставать, ходить и даже говорить.

Ну и последнее: ни при каких обстоятельствах нельзя ставить ребенка на ножки и учить его ходить, если он не делает попыток встать сам! Покупка ходунков для ребенка, который несколько запаздывает в развитии, тоже не лучшая идея. Гораздо лучше приобрести толокар, который наверняка заинтересует малыша и поможет ему овладеть новыми навыками.

Ребенок мало говорит: это плохо?

В табличке нормативов нервно-психического развития годовалого ребенка есть такой пункт: речь активная. То есть, годовалый ребенок уже учится общаться с окружающими посредством слов. Кто-то из детских врачей считает, что достаточно говорить лишь 5 слов, а кому-то подавай 10-12. Как же разобраться, не отстает ли ребенок в развитии?

Комментарий экспертаАлександра Свирид, учитель-логопед

Первый год для развития речи является очень важным периодом. Первое полугодие является доречевым, и в нем самое важное: эмоциональное общение мамы и ребенка. Уже с рождения мы слышим звуки малыша, видим его эмоции, радуемся появлению гуления. Во втором полугодии ребенок произносит первые лепетные слова.

К одному году малыш говорит от 6-9 и более слов. Словом можно считать даже слог, но если он обозначает конкретный предмет, с которым малыш взаимодействует. Самое важное, чтобы ребенок к 1 году понимал взрослую речь, мог выполнить несложную просьбу. Жесты и мимика в этом возрасте главные помощники, ребенок ими активно пользуется.

Если ребенку исполнился 1 год, а он молчит, но замечательно понимает вашу речь, беспокоится не стоит. Имейте в виду, что для активной речи нужен мотив, поэтому стимулируйте ребенка, хвалите за каждый звук и слог, играйте с голосом и развивайте артикуляционную и мелкую моторику. Не забывайте про чтение книжек и рассматривание картинок.

Ребенок еще не освоил горшок: время упущено?

Умение ходить на горшок в годовалом возрасте является чуть ли не главным показателем хорошего воспитания со стороны родителей и послушания со стороны ребенка. Обычно переживания идут со стороны бабушек и дедушек, которые вырастили своих детей, не имея одноразовых подгузников и стиральной машины-автомат. Современным мамам такое в страшном сне не приснится. Потому они не торопятся с горшком и правильно делают.

А как же быть с соседским Ванечкой, который уже с 8 месяцев писает на горшок? Просто не обращать на это внимания. Ванечка писает на горшок, не потому что действительно хочет этого, а потому что у него выработался рефлекс. Его посадят на горшок, 20 минут пошепчут ему «пись-пись» или откроют кран в ванной, ну и затем Ваня пописает. Через пару месяцев ему уже не надо будет ничего шептать и открывать кран — он пописает, лишь сев на горшок. Но в 1,5 года с вероятностью 90% умница-Ванечка покажет свой характер и начнет писать в штаны. И это будет абсолютно нормальным поведением с его стороны и поводом для истерики его мамы, которая посчитает, что Ваня просто взял дурной пример с маленького соседа в памперсе.

Чтобы приучить ребенка к горшку, нужно не только его «правильно воспитывать», но и дождаться того момента, когда созреет его нервная система. То есть, он сможет соединять в одну цепочку следующие события: хочу писать (какать) —говорю маме или иду к горшку сам — снимаю штанишки — сажусь и делаю свои дела. Так вот, требовать и ждать этого от годовалого ребенка недопустимо.

В год можно начать знакомиться с горшком, объяснять его суть, предлагать горшок ребенку, хвалить его за удачные дела, но ни в коем случае не заставлять. Ругать и наказывать тоже нельзя. К двухлетнему возрасту большинство здоровых детей уже неплохо справляются с горшком, но промахи не являются патологией. К 3 годам практически все дети управляются с горшшком в дневное время во время бодрствования.

Ребенку уже год, а зубов не хватает: почему?

Отдельной темой для разговора всех членов семьи маленького «годовасика» является количество его зубов. Лишние зубы бывают редко, а вот недобор — регулярно. Стоит ли переживать?

Комментарий экспертаЮлия Лапушкина, детский стоматолог

К году в полости рта ребенка, согласно средним срокам прорезывания зубов, должно быть около 8 зубов. Но все малыши индивидуальны, и далеко не у всех к этому времени прорезываются все 8 зубов. Что это: норма или патология? Однозначно ответить нельзя.

Прежде чем паниковать, родители должны ответить для себя на несколько вопросов: как прорезывались зубы у ближайших кровных родственников, как протекала беременность, были ли осложнения, на каком сроке родился малыш, были ли проблемы в родах, каково было состояние здоровья малыша в первый год жизни, способ его вскармливания и многое другое.

Повлиять на процесс прорезывания зубов у детей могут многие обстоятельства, в том числе, пол. Известно, что мальчики несколько отстают в развитии от девочек. Существуют убедительные данные, доказывающие, что при искусственном вскармливании зубы у детей начинают прорезываться раньше, при грудном — несколько задерживаются. И это не повод для паники и, тем более, не показатель патологии.

Родители должны понимать, что у недоношенных детей сроки прорезывания зубов индивидуальны и отличаются от средних от 1 до 6 месяцев.

Многие родители, обеспокоенные состоянием здоровья малыша, воспринимает задержку прорезывания зубов как симптом рахита и ему подобных состояний. Конечно, существенная задержка может рассматриваться как симптом рахита. Но это далеко не единственный симптом, да и не самый очевидный. Прежде чем впадать в панику, необходимо проконсультироваться с ведущим педиатром.

К каким детям нужно относиться настороженно?

Вот представьте себе первый класс в обычной школе и ребят, которые в нем собрались. Они разного роста и веса, они пришли в эту школу сами своими ногами, они умеют ходить на горшок, они умеют говорить, петь, танцевать, читать стихи, у них вышли все зубы и даже некоторые уже поменялись или ждут своей смены. У каждого есть свои интересы и таланты, свой характер. Но они все выросли и всему научились.

Если попросить их родителей рассказать про годовалый возраст каждого, то окажется, что кто-то пошел в 9 месяцев, а кто-то в 14; кто-то говорил в год 10 слов, а кто-то заговорил только в 2 года; кто-то не умел пользоваться горшком до 2 лет, а кто-то шустро справлялся с ним в 1,5 года. Но все эти дети — не имеют тяжелых заболеваний и серьезных неврологических отклонений. И тут возникает закономерный вопрос: «А вдруг именно мой ребенок имеет серьезные неврологические отклонения?»

На каких детей стоит обратить пристальное внимание, чтобы не упустить неврологическую патологию? Пусть каждый тревожный родитель ответит на ряд вопросов?

Беременность протекала тяжело? Мама курила во время беременности и/или употребляла алкогольные напитки? Ребенок родился недоношенный? Ребенок родился с задержкой физического развития? Малышу при рождении проводились реанимационные мероприятия, так как он родился в асфиксии? У крохи стоял диагноз «родовая травма»? Ребенок лежал в реанимации после рождения? В периоде новорожденности ребенок перенес инфекционно-воспалительный процесс? Кроха из роддома был не выписан домой, а переведен в детскую больницу? У ребенка на первом году жизни были судороги? У малыша была очень сильная желтуха (с токсическими цифрами билирубина)? Невролог выставил какой-либо диагноз на первом осмотре? Ребенок перенес в раннем периоде серьезные болезни и получал лечение? У малыша выявлены серьезные пороки развития, генетические болезни или болезни обмена веществ? У малыша были госпитализации или длительные болезни за первый год жизни? Ребенку выставлен диагноз «рахит»? Ребенок постоянно получает какие-либо лекарства или получал их длительно?

Если на какой-либо вопрос получился ответ «да», то малыша стоит обязательно показать неврологу, чтобы выяснить, есть ли у ребенка неврологические проблемы в данный момент, и требуют ли они лечения. Но даже ответ «да» на один или несколько вопросов вовсе не является «приговором» того, что ребенок будет отставать в развитии от своих сверстников и не будет ходить в обычную школу. Это лишь позволяет отнести малыша в группу риску по развитию неврологических нарушений, а розовьются они или нет — покажет время.

Напоследок хотелось бы дать ценный совет для всех тревожащихся родителей: постарайтесь наблюдаться с ребенком у одних и тех же специалистов, которым вы доверяете. Потому что каждому врачу важно не только увидеть своего маленького пациента с целью постановки диагноза, но и оценить в дальнейшем его динамику как патологических изменений, так и успехов.

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