«Где ребёнок ваш?»: Эммануила Виторгана и его жену заподозрили в пиаре на дочке

В феврале этого года знаменитый актер Эммануил Виторган в третий раз стал отцом. Это известие всколыхнуло пользователей сети, большая часть которых начала осуждать 78-летнего артиста и его 56-летнюю супругу. После очередных публикаций в Инстаграме семейную пару и вовсе обвинили в том, что рождение ребенка они просто использовали как повод для пиара.

Известный актер театра и кино, сыгравший более чем в ста фильмах, в последнее время становится героем новостей, пожалуй, даже чаще, чем на пике своей популярности. Пару месяцев назад стало известно, что у мужчины родился третий ребенок, что по-разному воспринялось общественностью. Сам же Виторган продолжает гастролировать со спектаклями и принимает участие в съемках, при этом супруга практически всегда находится рядом с ним. Вот и сейчас мужчина опубликовал в микроблоге несколько фотографий, сделанных в одном из ресторанов Санкт-Петербурга, где полакомился раками в компании жены. «Как же вкусно!»

Но Интернет-пользователи отнеслись к этим фотографиям с негодованием и принялись в комментариях к публикации нелицеприятно обсуждать семейную пару и обвинять в пиаре за счет рождения дочки, приводя свои доводы и наблюдения. «Где ребёнок ваш? Пиарщики!» «Шастают по программам, по ресторанам… А ребенка кому родили?» «Я в шоке, в разочаровании, от того как вы нагло врете о том, что Ирина родила сама! Если она так поздно родила ребенка, она бы тряслась над ним, а эта сидит, раков кушает, пивко пьет! Противно, мерзко!» «Такой маленький ребёнок— такой долгожданный, не могут нарадоваться… Да какие могут быть гастроли и т.д. На это же уходит уйма времени!» «Ну ка же вы мамаша оставила маленькую девочку, ей всего даже двух месяцев нет, у вас пиар, видимо, и спокойно едите…» «Превратились в клоуна! Папаша на старости лет!» Кстати, часть более лояльно настроенных подписчиков Виторгана справедливо отметила, что далеко не все кадры появляются в сети, и совершенно не обязательно делать выводы на основе нескольких фотографий.

Что интересно, только недавно Виторган дал ответ на самый животрепещущий вопрос, объяснив, почему, несмотря на преклонный возраст, решился вновь стать отцом. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!