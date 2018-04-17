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Мама четверни придумала имена детям
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Мама четверни придумала имена детям 

Все новости Новосибирской области 45 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Новосибирске в пятницу, 13 апреля, родились четверняшки. По словам врачей, такой случай редкость. Молодая мама Марина Стеклова признается, что брать на руки крох еще боязно. Первая беременность и сразу четверо детей. Марина говорит, несмотря на то, что малышам несколько дней от роду, они уже показывают характер, особенно когда приходит время кормления.
«Даже слезы наворачиваются, — рассказала Марина телеканалу ОТС. — Я пока третий раз со своими ребятками вместе. Это очень трепетно. Катя, которая у меня на руках, еще покажет себя. Характер разный у всех, темперамент тоже абсолютно разный».
Сейчас мама и дети чувствуют себя хорошо, их перевели из реанимации в обычную палату. Все четверо родились доношенными, но вес, правда, небольшой. Самый крупный — мальчик — почти два с половиной килограмма. По словам врачей, в роддоме №4 Новосибирска ранее четверя появилась на свет почти четверть века назад.
«И вот через 24 года снова родились сразу четверо детей. Принято считать, что это результат вспомогательных репродуктивных технологий, но как ни странно, и прошлая четверня, и эта стали результатом, скажем так, спонтанного и произвольного зачатия», — говорит главный врач Новосибирского городского клинического перинатального центра Иван Поздяков.
Напомним, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать всю необходимую поддержку семье Стекловых. «Поздравляю родителей, бабушек и дедушек — это очень радостное событие. С другой стороны, мы понимаем, какой ворох забот сейчас свалится на молодую семью», — сказал руководитель региона.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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