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Самое милое видео о малышах в костюмах животных
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Самое милое видео о малышах в костюмах животных 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Когда в семье есть маленький ребенок, родители окружают кроху особым вниманием и любовью. Мамам и папам хочется создать приятную атмосферу в детской, купить лучшие игрушки и одеть малютку в самые красивые наряды. Одни родители стараются с самого юного возраста одевать своих детей как взрослых. Они следят за трендами, стараются купить вещи, похожие на те, что есть у них самих в гардеробе. Но есть и те, кто хочет по максимуму насладиться чудесным периодом в жизни малыша и скупает все самые милые футболочки и штанишки со смешными рисунками.
Детей именно таких родителей вы увидите в нашей сегодняшней видеоподборке.
Мамы и папы нарядили своих крох в костюмы самых разных животных, а потом сняли своих малышей на видео и поделились роликами в Интернете. Эти маленькие зайчата, медвежата, рыбки, петухи, собачки и даже скунсы оказались настолько очаровательными, что от них просто невозможно оторвать взгляд. Смотрите сами!
Фото: Shutterstock.com
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