Елена Кулецкая рассказала, как сообщила мужу о второй беременности

Телеведущая и модель Елена Кулецкая на днях призналась, что готовится стать мамой во второй раз. Раскрыв секрет на публичном мероприятии, звезда начала рассказывать об ожидании малыша своим подписчикам в Instagram. Так, она сообщила, что уже находится на 21 неделе беременности. О предстоящем пополнении Елена узнала незадолго до Нового года.

Мне потребовалась неделя, чтобы отправиться к врачу за подтверждением. А дальше… Оставалось продержаться недельку, чтобы не признаться мужу, тем самым приготовив ему самый магический сюрприз на Новый Год. ☺️ Такой вот подарочек, 👼🏻

рассказала Елена Кулецкая.

Публикация от Elena Kuletskaya (@elenakuletskaya) 18 Апр 2018 в 12:51 PDT Она добавила, что, несмотря на уже существовавшие планы, беременность все равно стала для семьи неожиданностью.

Несмотря на порядочный срок, я все еще в шоке. Нет мы, конечно, знали, откуда дети берутся, и даже в грандиозных мечтах строили планы на 2-ух летний интервал, но… 2 полоски стали для меня неожиданностью. Побудившей, кстати, срочно сворачивать молочную лавочку,

поделилась Елена Кулецкая с подписчиками.

Она, кстати, призналась, что совершенно иначе ощущает себя во второй раз. Например, она уже не изучает всю доступную литературу и информацию про детей, а спокойно ждет пополнения. Публикация от Elena Kuletskaya (@elenakuletskaya) 17 Апр 2018 в 6:49 PDT Напомним, модель живет в браке с фотографом и оператором Станиславом Романовским. В середине мая 2016 года Елена Кулецкая родила дочь Нику. С тех пор она постоянно делится моментами из жизни дочери и опытом материнства в социальных сетях. Модели очень нравится быть мамой. Звезда научилась легко сочетать работу и заботу о дочери, которой уже совсем скоро исполнится два года. Публикация от Elena Kuletskaya (@elenakuletskaya) 9 Апр 2018 в 6:07 PDT Публикация от Elena Kuletskaya (@elenakuletskaya) 13 Апр 2018 в 6:22 PDT Фото: Instagram / @elenakuletskaya