Елена Кулецкая во второй раз станет мамой

Телеведущая и модель Елена Кулецкая сообщила, что ждет второго ребенка. Она сделала это на премии «Cамые стильные в России» журнала HELLO! «Ох, что-то я волнуюсь. Будет нечто особенное», — сообщила звезда в Instagaram, собравшись на мероприятие. Вскоре выяснилась и причина волнения — беременность. Звезда специально надела обтягивающее красное платье, которое помогло продемонстрировать ее уже округлившийся животик.

Два года назад я также пришла на премию «Cамые стильные», будучи беременной — тогда первым ребенком, и через месяц после этого стала мамой. В первый раз я секретничала до седьмого месяца беременности, но в этот раз решила рассказать пораньше: во-первых, скоро лето, и скрываться будет довольно сложно, во-вторых, не хотелось давать лишних поводов для сплетен, а хотелось лично рассказать о нашей радости — на весь свет,

призналась на мероприятии Елена Кулецкая.

В результате, теперь в комментариях под фотографиями в аккаунте звезды в Instagram можно найти множество поздравлений с предстоящим пополнением. Некоторые постоянные подписчики даже посетовали, что узнали о беременности Елены не от нее самой, а лишь по новостям после премии. «Лена, поздравляю», «Поэтому Леночка сияла в Stories последние дни. Прямо сияла — я написала даже это», «Ну какие же вы молодцы! Поздравляем!», «Класс, порадовала новость о вашей беременности 🌼», «Лена, поздравляю вас! Круто круто! 👨‍👩‍👧‍👦», — пишут пользователи. Напомним, модель живет в браке с фотографом и оператором Станиславом Романовским. В середине мая 2016 года Елена Кулецкая родила дочь Нику. С тех пор она постоянно делится моментами из жизни дочери и опытом материнства в социальных сетях. Модели очень нравится быть мамой. Звезда научилась легко сочетать работу и заботу о дочери, которой уже совсем скоро исполнится два года. Фото: Instagram / @elenakuletskaya