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«Решили повторить!» Елена Кулецкая снова станет мамой
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«Решили повторить!» Елена Кулецкая снова станет мамой 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Модель и телеведущая Елена Кулецкая накануне появилась на церемонии «Самые стильные в России по версии HELLO!» в платье, которое не скрывало ее округлившихся форм. После многочисленных подозрений и вопросов в соцсетях она опубликовала в Instagram фото в том самом красном платье и подтвердила: она действительно беременна во второй раз.
— подписала фото Кулецкая, добавив эмодзи с изображением малыша.
Сейчас Елена и ее супруг Станислав Романовский воспитывают дочь Нику. Готовящейся к роли старшей сестры малышке через месяц исполнится два года, и она — частая героиня маминого Instagram.
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Фото:Instagram
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