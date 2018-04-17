«Решили повторить!» Елена Кулецкая снова станет мамой

Модель и телеведущая Елена Кулецкая накануне появилась на церемонии «Самые стильные в России по версии HELLO!» в платье, которое не скрывало ее округлившихся форм. После многочисленных подозрений и вопросов в соцсетях она опубликовала в Instagram фото в том самом красном платье и подтвердила: она действительно беременна во второй раз.

— подписала фото Кулецкая, добавив эмодзи с изображением малыша.

Сейчас Елена и ее супруг Станислав Романовский воспитывают дочь Нику. Готовящейся к роли старшей сестры малышке через месяц исполнится два года, и она — частая героиня маминого Instagram.

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Фото:Instagram