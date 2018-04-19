Членам верхней палаты Конгресса США разрешили приносить новорожденных детей на заседания

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин /. Сенат Конгресса США в среду внес поправки в свой регламент, разрешив членам верхней палаты приносить на заседания новорожденных детей. Автором выступила демократ от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт — первый американский сенатор, которая родила ребенка в период исполнения своих полномочий.

Соответствующая резолюция была принята единогласно. Согласно тексту, законодателям разрешается присутствовать со своими детьми в возрасте до одного года в зале во время голосования.

9 апреля у Дакуорт родилась девочка, которую назвали Мэйли Пирл Боулсби (фамилия отца). На ближайшие три месяца законодатель планирует взять отпуск по уходу за ребенком.

При этом Дакуорт ранее утверждала, что собирается все же появляться в Сенате во время голосований по важным законопроектам, или же когда ее присутствие необходимо однопартийцам. Однако оставить свою дочь на время голосований она не может. Правила запрещают сенаторам отдавать своих детей под присмотр помощников.

Это и подтолкнуло Дакуорт внести проект резолюции об отмене правила, запрещающего сенаторам приходить со своими детьми на заседания.

"Я бы хотела поблагодарить своих коллег в обеих партиях, а в особенности руководство комитета по регламенту за то, что они помогли Сенату войти в 21-й век, признав, что у ставших только что родителями людей также есть обязанности и на работе", — говорится в заявлении автора резолюции. Сама она при этом присутствовать на заседании не смогла.

50-летняя Дакуорт — политик и общественный деятель, ветеран войны в Ираке. Свою армейскую карьеру она начала в Национальной гвардии США, окончив летное училище и став пилотом. 12 ноября 2004 года ее вертолет был сбит из РПГ, в результате катастрофы Дакуорт потеряла обе ноги и сейчас передвигается при помощи протезов и иногда инвалидного кресла. С 2013 по 2016 год она была членом Палаты представителей, а в 2016 году избралась в Сенат.

Нижняя палата Конгресса США — Палата представителей — давно проявила в «детском вопросе» большую демократичность. Конгрессменам разрешается приводить с собой своих детей, возрастом до 12 лет.