Ещё
Членам верхней палаты Конгресса США разрешили приносить новорожденных детей на заседания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Членам верхней палаты Конгресса США разрешили приносить новорожденных детей на заседания 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США в среду внес поправки в свой регламент, разрешив членам верхней палаты приносить на заседания новорожденных детей. Автором выступила демократ от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт — первый американский сенатор, которая родила ребенка в период исполнения своих полномочий.
Соответствующая резолюция была принята единогласно. Согласно тексту, законодателям разрешается присутствовать со своими детьми в возрасте до одного года в зале во время голосования.
9 апреля у Дакуорт родилась девочка, которую назвали Мэйли Пирл Боулсби (фамилия отца). На ближайшие три месяца законодатель планирует взять отпуск по уходу за ребенком.
При этом Дакуорт ранее утверждала, что собирается все же появляться в Сенате во время голосований по важным законопроектам, или же когда ее присутствие необходимо однопартийцам. Однако оставить свою дочь на время голосований она не может. Правила запрещают сенаторам отдавать своих детей под присмотр помощников.
Это и подтолкнуло Дакуорт внести проект резолюции об отмене правила, запрещающего сенаторам приходить со своими детьми на заседания.
"Я бы хотела поблагодарить своих коллег в обеих партиях, а в особенности руководство комитета по регламенту за то, что они помогли Сенату войти в 21-й век, признав, что у ставших только что родителями людей также есть обязанности и на работе", — говорится в заявлении автора резолюции. Сама она при этом присутствовать на заседании не смогла.
50-летняя Дакуорт — политик и общественный деятель, ветеран войны в Ираке. Свою армейскую карьеру она начала в Национальной гвардии США, окончив летное училище и став пилотом. 12 ноября 2004 года ее вертолет был сбит из РПГ, в результате катастрофы Дакуорт потеряла обе ноги и сейчас передвигается при помощи протезов и иногда инвалидного кресла. С 2013 по 2016 год она была членом Палаты представителей, а в 2016 году избралась в Сенат.
Нижняя палата Конгресса США — Палата представителей — давно проявила в «детском вопросе» большую демократичность. Конгрессменам разрешается приводить с собой своих детей, возрастом до 12 лет.
ТАСС: последние новости
Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ волонтеров и президентских грантов Чемпионат мира по футболу начинается с наклеек Почему одни пары живут вместе и женятся, а другие расходятся
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо6
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст17
Что вам нужно срочно удалить из телефона4
Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма21
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение