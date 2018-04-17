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Ребенок несколько дней провел в запертой квартире с мертвой матерью
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Ребенок несколько дней провел в запертой квартире с мертвой матерью 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Маленький мальчик в течение несколько дней был заперт в квартире калужского жилого дома с его мертвой матерью. Ребенка обнаружил участковый уполномоченный, после того, как в полицию позвонили знакомые женщины, обеспокоенные тем, что она несколько дней не выходит на связь. Как сообщили «Калуге 24» в пресс-службе УВД России по Калужской области, участковый постучал в дверь и услышал детский голос. Полицейский попросил открыть, но мальчик сказал, что ни он, ни его мама, котрая тоже находится дома, не могут сделать это. Тогда полицейский взял лестницу и проник в квартиру, расположенную на втором этаже, через окно. Там он обнаружил ребенка на вид трех-четырех лет и мертвую женщину, скончавшуюся, по всей видимости, несколько дней назад. Тело было отправлено на судмедэкспертизу, ребенок предан органам опеки. Известно, что квартиру в этом доме на улице Карла Либкнехта женщина снимала. В ней она жила вдвоем с сыном.
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