Дети войны: художник рисует прекрасное будущее, которого у них никогда не будет

Работы иллюстратора Гундуза Агаева отличаются глубиной и трогательностью. Его новый проект посвящен детям, которые стали жертвами войны.

Это ужасно, когда маленькие мальчики и девочки становятся втянутыми в грязные игры военной машины. В своих иллюстрациях Гундуз создает отчетливый контраст между ужасной реальностью и светлым радостным будущим, которое могло было быть у этих детей. Но такого, к сожалению, уже никогда не будет…

Война во Вьетнаме

Мальчик стал по стойке смирно. Он принес своего погибшего маленького брата на кремацию. Япония, 1945г.

Фото, за которое Фотограф Kevin Carter получил Пулитцеровскую премию. 1993 г.

Свой проект он назвал «Imagine», что переводится как «Представь себе». Агаев пытается представить, что было бы, если бы эти дети не видели войны. Если бы они не столкнулись с трагическими и ужасными событиями, которые им пришлось пережить. Если бы они не погибли…

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Польский врач Януш Корчак , который помогал еврейским детям во время Второй Мировой Войны. Погиб вместе с ними в газовой камере.

После бомбежки Лондона немцами в 1940 году эти дети стали бездомными. Мальчик показывает, где раньше была его комната.

Вьетнам

Художник обращает наше внимание на то, что все смерти, которые случаются из-за войны, лежат не только на совести солдат, но и на тех, кто отдает приказы и руководит этими жуткими играми с жизнями сотен и тысяч простых людей.

Айлан Курди — сирийский мальчик, который погиб, когда лодка, в которой он плыл с родителями, спасаясь от войны в Сирии, перевернулась.