Приставы вернули южноуральцу сыновей, которых увезла его бывшая жена

Приставы в Карталах вернули местному жителю двоих маленьких сыновей, которых бывшая жена мужчины и мать детей спрятала от него, сообщают в пресс-центре регионального УФССП.

Мальчики четырёх и шести лет с осени 2017 года жили с отцом по решению суда: мужчина подавал иск о лишении бывшей жены родительских прав из-за того, что она уделяла мало внимания детям, однако суд отказал в иске.

«Мужчина рассказал, что его жена стал матерью в юном возрасте — старшего родила, когда ей едва исполнилось 17 лет. Через два года появился младший сын, но мама не желала проводить все свое время с детьми и семьей, решив наверстать упущенное в молодые годы. Ее муж взрослее супруги на семь лет, поэтому по-иному смотрел на жизнь, многодневные загулы жены стали поводом для частых ссор, а затем и развода. В суде отец добился, чтобы дети проживали вместе с ним в его добротном частном доме. Вскоре в доме появилась и хозяйка, которую дети стали называть мамой», — рассказали в службе судебных приставов.

Суд разрешил матери видеться с детьми, и в одно из таких посещений, когда отец ненадолго отлучился, она забрала сыновей. Удалось выяснить, что женщина живёт в общежитии, туда приставы и направились вместе с мужчиной. Четыре часа потребовалось сотрудникам УФССП, чтобы убедить мать вернуть малышей.

Отметим, что дети периодически становятся оружием в спорах южноуральцев: ранее судебным приставам пришлось разыскивать шестимесячную девочку, которую отец и его родственники похитили у матери.