Ещё
Стресс беременной влияет на психическое здоровье ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стресс беременной влияет на психическое здоровье ребенка 

Доктис 50 минут назад
Если во время беременности женщина теряет одного из близких родственников, это может повлиять на психическое здоровье будущего малыша, обнаружили американские исследователи.
Петра Перссон и Майя Россин-Слейтер из Стэнфордского университета проанализировали медицинские данные о детях, родившихся в Швеции между 1973 и 2011 годами, чьи матери пережили смерть близкого родственника во время беременности, а также сравнили их с данным детей, чьи матери потеряли родственника в первый год жизни ребенка. За здоровьем этих детей проследили насколько возможно долго, вплоть до взрослого возраста.
«Мы обнаружили, что детям, пережившие пренатальное воздействие смерти близкого родственника матери, в детстве гораздо чаще приходилось принимать препараты от синдрома гиперактивности с дефицитом внимания (СДВГ), а во взрослом возрасте — средства от депрессии и повышенной тревожности», — сделали вывод авторы исследования, опубликованного в журнале American Economic Review.
Причиной ученые видят стресс, пережитый матерью, и предполагают, что подобный эффект может причинять не только смерть родных, но и любое другое сходное по глубине переживаний событие. В связи с этим они указывают на важность профилактики стресса во время беременности. «Конечно, невозможно предотврарить смерть членов семьи, и мы безусловно не хотели бы, чтобы наше открытие стало дополнительным источником стресса для беременных женщин, — говорит Петра Перссон. — Но оно потенциально указывает на важность общего снижения стресса во время беременности, в том числе посредством оплачиваемого отпуска для беременных и программ социальной поддержки нуждающихся женщин».
Читайте также:
Новый тест на беременность можно носить на запястье
Доктис: последние новости
Откуда берется пищевая аллергия у детей Список вредных для женщин работ пересматривают Макароны в очередной раз оправданы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как делают поддельные яйца3
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги70
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться2
Что мужчины считают ужасно сексуальным12
Ратаковски без белья залезла на дерево
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение