Стресс беременной влияет на психическое здоровье ребенка

Если во время беременности женщина теряет одного из близких родственников, это может повлиять на психическое здоровье будущего малыша, обнаружили американские исследователи.

Петра Перссон и Майя Россин-Слейтер из Стэнфордского университета проанализировали медицинские данные о детях, родившихся в Швеции между 1973 и 2011 годами, чьи матери пережили смерть близкого родственника во время беременности, а также сравнили их с данным детей, чьи матери потеряли родственника в первый год жизни ребенка. За здоровьем этих детей проследили насколько возможно долго, вплоть до взрослого возраста.

«Мы обнаружили, что детям, пережившие пренатальное воздействие смерти близкого родственника матери, в детстве гораздо чаще приходилось принимать препараты от синдрома гиперактивности с дефицитом внимания (СДВГ), а во взрослом возрасте — средства от депрессии и повышенной тревожности», — сделали вывод авторы исследования, опубликованного в журнале American Economic Review.

Причиной ученые видят стресс, пережитый матерью, и предполагают, что подобный эффект может причинять не только смерть родных, но и любое другое сходное по глубине переживаний событие. В связи с этим они указывают на важность профилактики стресса во время беременности. «Конечно, невозможно предотврарить смерть членов семьи, и мы безусловно не хотели бы, чтобы наше открытие стало дополнительным источником стресса для беременных женщин, — говорит Петра Перссон. — Но оно потенциально указывает на важность общего снижения стресса во время беременности, в том числе посредством оплачиваемого отпуска для беременных и программ социальной поддержки нуждающихся женщин».

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