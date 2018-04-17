Как живут дети по имени Люцифер, БОЧ рВФ 260602 и Адольф Гитлер

Говорят, что имя оказывает сильное влияние на человека. Наверное, с этой мыслью родители и выбирают имена для своих детей. И ладно, если имя просто экзотическое (с таким еще жить можно), но как быть, если тебя назвали провокационно или даже пугающе? Познакомьтесь с несколькими наиболее шокирующими и известными историями вокруг детских имен, которые произошли за последние пару лет. В это просто трудно поверить!

Братья Люцифер и Вольдемар из Перми

В прошлом году небольшую известность обрели Наталья и Константин Меньшиковы — семейная пара сатанистов, которые родили своего первенца.

Свадьба Натальи и Константина

Они назвали сына Люцифером. Работники ЗАГСа пытались отговорить молодых родителей, но безуспешно.

На все вопросы о таком выборе имени для сына Меньшиковы отвечают, что оно символизирует самодостаточность и протест. Мол, Бог — это тиран, делающий из людей марионеток, а Люцифер поощрет проявления индивидуальности.

Мама добавляет, что если ребенку оно не понравится, он в 14 лет сможет сменить его.

Наталья гуляет с маленьким Люцифером.

Недавно в их семье произошло пополнение: родился еще один мальчик.

Пара долго думала, какое имя дать своему второму ребенку. Сначала они хотели назвать его Лестатом (герой вампирского романа). Но потом передумали и окрестили малыша Вольдемаром или кратко — Волей. «Сильное и гордое имя» — так говорят о нем Меньшиковы.

БОЧ — ребенок без документов

Если Люцифера и Вольдемара все-таки зарегистрировали, то с этим ребенком ситуация получилась более сложной. В 2002 году в Москве сотрудники ЗАГСа категорически отказались вписывать в свидетельство о рождении мальчика имя «БОЧ рВФ 260602».

Это до ужаса странное имя расшифровывается как «Биологический Объект Человека рода Ворониных-Фроловых», а цифры — это дата его рождения.

Мальчик по имени БОЧ с мамой и папой.

На отказ ЗАГСа родители отреагировали недовольными возмущениями и обратились в суд, но там история повторилась. Тогда они подали иск в Страсбургский суд. Но тоже безрезультатно. Так малыш остался без свидетельства о рождении, которое есть у всех обладателей более банальных имен.

Из документов БОЧ имеет только паспорт гражданина мира, который выдается всем желающим некоммерческой организацией Вашингтона.

Ребенку уже 13 лет, у него до сих пор нет нормальных документов, но родители от своей идеи с уникальным именем отказываться не собираются.

Крым, который живет в Екатеринбурге

В 2014 году Республика Крым стала частью РФ. И 88% россиян одобрили такое присоединение. А некоторые не только одобрили, но и пошли на безумный шаг — назвать ребенка в честь нового субъекта страны. Так поступила семья из Екатеринбурга, в которой теперь воспитывается Крым Александрович.

Адольф Гитлер из Нью-Джерси

Семья Кэмпбеллов из Нью-Джерси известна в своем городе своими нацистскими взглядами и убеждениями. Они настолько прониклись этой идеологией, что назвали своего сына Адольфом Гитлером.

2 года об американском тезке фюрера никто не слышал. Известность этот случай получил после разгоревшегося скандала в кондитерском магазине, сотрудники которого отказались печь торт, на котором будет написано: «С Днем Рождения, Адольф Гитлер!».

После громкого происшествия к семье присмотрелись социальные службы. Сделав неожиданный визит в дом Кэмпбеллов, работники органов опеки увидели там огромное количество вещей с нацисткой символикой. Как оказалось, у Адольфа Гитлера есть сестра, которую зовут Эриян Нэйшн (с англ. — Арийская Нация). Родителей детей с фашистскими именами временно лишили родительских прав в связи с подозрениями в жестоком обращении с детьми.