Будущим родителям нужно садиться на диету за годы перед зачатием

Будущие родители должны привести в порядок свою диету и образ жизни за несколько лет до зачатия. Такую рекомендацию дали ученые из Университетского колледжа Лондона. Планирующие завести ребенка мужчины и женщины должны привести в порядок свой образ жизни за несколько лет до зачатия ради здоровья детей. Диета и здоровье обоих родителей оказывают существенное влияние на рост, развитие и здоровье последующих поколений в долгосрочной перспективе. Тем не менее, многие женщины имеют лишний вес и не получают адекватного питания, из-за чего их будущим детям угрожают самые разные болезни от диабета до рака.

«Период перед зачатием представляет собой критически важное время для здоровья родителей, — говорит профессор Университетского колледжа Лондона Джудит Стивенсон. — Они должны привести в порядок такие показатели, как вес, метаболизм и питание, поскольку все это увеличивает риск будущих хронических болезней у детей. Особенно важно удерживать нормальную массу тела до зачатия и во время беременности. Мы не пытаемся запугать будущих пап и мам, но даем ценные рекомендации. Питание и вес — это изменяемые факторы, на которые мы можем повлиять. Если вы хотите иметь здоровых детей, позаботьтесь о собственном здоровье».

Данная рекомендация отличается от многих других тем, что она существенно увеличивает период зачатия. Традиционно эксперты рекомендовали будущим родителям позаботиться о собственном здоровье в плане питания и веса за несколько месяцев до зачатия, но теперь этот срок советуют увеличить до нескольких лет. Справедливость подобных рекомендаций подтверждается многочисленными исследованиями. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)