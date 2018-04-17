Почему родителям нельзя ругаться при ребенке?

Ссоры обычно импульсивны и наполнены сильными чувствами и эмоциями. Даже умные, воспитанные люди иногда срываются под влиянием разных факторов. Но очень важно не давать эмоциям управлять собой на 100% в этой ситуации. Если вас двое, ссоры касаются только вас, но когда появляется малыш, нужно задумываться и о том, что будет с ним в эту минуту и через много лет.

Человеческий мозг работает так, что нам трудно отличить правильное от неправильного во взвинченном состоянии, слова и действия сами вырываются наружу. Когда родители ругаются, оскорбляют или даже бьют друг друга, они не всегда могут осознать в этот момент, какое влияние их действия оказывают на детей. Можно помириться через 10 минут после «взрыва», но урон психике ребенка уже будет нанесен.

Большинство ссор среди родителей являются результатом неспособности разрешить конфликты, справиться с разногласиями.

К чему приведет ругань при ребенке?

Все, что происходит в семье, остается с человеком на всю жизнь. Любые события — хорошие или плохие — оказывают влияние на развитие и формирование характера. Поэтому очень важно иметь дома доброжелательную и доверительную обстановку.

«Дети похожи на эмоциональные счетчики Гейгера», — говорит Э. Марк Каммингс, психолог из Университета Нотр-Дам, который вместе с коллегами опубликовал сотни статей за двадцать лет по этому вопросу. Каммингс считает, что дети уделяют пристальное внимание эмоциям своих родителей, получая информацию о том, насколько безопасно они могут чувствовать себя в семье. Когда родители деструктивны, сопутствующий ущерб, нанесенный детям, может повлиять на всю их жизнь.

«Конфликт — это обычная часть повседневной жизни, но важно не то, ссорятся ли родители. Важнее, как конфликт выражается и разрешается и особенно — что при этом чувствуют дети. Наблюдение за некоторыми конфликтами может быть даже полезно для детей. Когда они видят, что их родители способны решать сложные проблемы, — говорит Каммингс, — они могут лучше развиваться».

Неприемлемо при детях опускаться до словесной и физической агрессии, использования нецензурной лексики, оскорблений и угроз. Нежелательно также замыкаться в себе или уходить от конфликта, не решив его, в том числе уходить буквально, например выбегать в сердцах из дома.

Как дети реагируют на ссору родителей

Когда родители часто ругаются, некоторые дети становятся тревожными, теряют доверие к окружающему миру, замыкаются в себе. Другие могут реагировать агрессивно, демонстративно создавая проблемы дома и в школе. У детей могут развиться нарушения сна и проблемы со здоровьем, головные боли и боли в животе или частые простуды. Стресс может мешать им сосредоточиться на уроках или занятиях, успеваемость в школе падает. У большинства детей, выросших в условиях конфликтов, возникают проблемы с формированием здоровых отношений со сверстниками, а в будущем — сложности с романтическими отношениями и созданием гармоничной семьи.

Исследования показывают, что мальчики и девочки могут также реагировать по-разному: девочки подвергаются большему эмоциональному риску, а мальчики подвергаются большему риску развития поведенческих проблем.

Поскольку дети только пытаются понять окружающий мир, важно, чтобы они могли предсказать поведение и реакции своих близких людей. Это дает ощущение стабильности и защищенности.

Если дети испытывают много потрясений и живут в обстановке непредсказуемости, они будут опасаться окружающего мира, не будут знать, чего ожидать, и не смогут быть уверены в своих собственных действиях. Важно, чтобы родители разговаривали с малышом, отвечали на вопросы, рассказывали о своих чувствах, страхах, отношениях и своем детстве, отношениях в своей семье. Тогда формируется крепкая связь.

Если родители закрываются от детей в сложных ситуациях, у детей не смогут развиться здоровая самооценка и адекватное восприятие мира.

Что нельзя делать при ребенке

Исследование, проведенное Йоркским университетом (Великобритания), показало, что дети разведенных родителей больше страдали от ссор, случающихся у родителей в браке, чем от самого развода. В некоторых случаях развод для детей — лучший вариант, чем постоянная ругань и напряженная обстановка. Это важно понимать родителям, которые остаются вместе только из-за ребенка, оказывая ему тем самым «медвежью услугу».

Неразрешенные конфликты между родителями оказывают влияние на развитие детей в раннем возрасте, психическое здоровье и успешность в будущем.

В конфликтах нельзя:

Использовать детей в качестве посыльных между родителями. Унижать партнера или его семью. Использовать ребенка как свидетеля в выяснении отношений, давить на ребенка, заставлять выбирать, на чьей он стороне. Настраивать ребенка против супруга. Угрожать друг другу словесно или физически. Уходить из дома, не разрешив конфликт. Оставлять малыша одного в комнате, не объяснив ситуацию. Обвинять в ссоре между родителями ребенка.

Как правильно ссориться при ребенке

Бывают ситуации, когда невозможно полностью избежать конфликта. В этом случае важно максимально контролировать свои эмоции. Во-первых, это пойдет на пользу отношениям. Ни один брак не укрепляется словами, брошенными сгоряча. А во-вторых, спокойный разбор конфликтной ситуации поможет сохранить ощущение безопасности у детей.

Несколько советов, как вести себя, если избежать ссоры не получается.

Держите себя в руках и выпускайте гнев частями. Не выливайте на супруга сразу все свои претензии, а разбирайтесь поэтапно. Следите за тем, что именно и как вы говорите. Не нападайте, а говорите о том, что вы чувствуете и из-за чего расстраиваетесь. Избегайте оскорблений, ругательств и категоричных высказываний, таких как: «Ты НИКОГДА не забираешь ребенка вовремя» или «Ты ВСЕГДА опаздываешь». Наверняка, это не так. Просто в данный момент в голову приходят именно негативные ситуации. Учитесь урегулировать конфликты, изучите искусство компромисса. Если вы хотите, чтобы партнер был более внимательным и вежливым, начните с себя. Всегда извиняйтесь, если вы не правы. Ребенок должен видеть, как правильно признавать свою вину. А если обижаетесь вы, возьмите небольшую паузу, прежде чем взрываться. Отвлекитесь, попробуйте взглянуть на ситуацию со стороны партнера. Всегда общайтесь напрямую с партнером, не задействуя при этом ребенка. Для детей важно видеть, что родители могут брать на себя ответственность на себя за свои поступки, чувства, эмоции, а не перекладывать на других. Если конфликты — частое явление в вашей семье, отведите на несколько часов ребенка в сад, бабушке или обратитесь к услугам няни, чтобы побыть наедине и обсудить все сложности. Если найти компромисс не получается, обратитесь за профессиональной помощью к семейному психологу.

Ребенок не виноват

Детям важно знать, что происходит между родителями. Если мама с папой не могут найти общий язык, ребенку может быть страшно, грустно, одиноко. В зависимости от возраста ребенка важно быть краткими и честными. Это поможет детям понять, что разногласия между двумя людьми иногда случаются, но «мама с папой постараются решить все проблемы». Важно говорить ребенку, как вы его любите, что не бросите, поддержите и т. д., независимо от того, что происходит в семье.

Кроме того, детям важно понимать, что они не несут ответственности за несогласие между родителями. После того как конфликт исчерпан, важно рассказать об этом ребенку, объяснить, как можно помириться, договориться или разойтись, если это единственный выход. Все это нужно объяснять без лишних эмоций, доброжелательно.