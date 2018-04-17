Хлои Кардашьян назвала свою дочку Правдой

Совсем недавно Хлои Кардашьян (Khloé) и Тристан Томпсон (Tristan) стали родителями — у пары родилась дочка. Хлои решила пойти по стопам своих сестер и выбрать необычное имя для своей девочки.

Тру Томпосон (True) — именно так назвали своего ребенка Хлои и Тристан. «Наша малышка Тру покорила наши сердца, мы переполнены любовью», — написала девушка в своем. — «Мамочка и папочка очень любят тебя, Тру!» Назвать дочку «Правдой» было очень символично в свете последних событий.

Мама Хлои, Крис Дженнер (Kris Jenner), объяснила причину выбора такого необычного выбора. Оказывается, малышку назвали в честь ее дедушки и продедушки. «Забавный факт: имя моего деда по отцу было Тру Отис Хоутон, а моего отца звали Роберт Тру Хоутон», — поделилась Крис своей радостью с подписчиками в.

Тот факт, что Хлои дала малышке фамилию Тристана (хотя это было не обязательно) и использовала местоимение «наш», может быть доказательством того, что пара все еще вместе, несмотря на измены бойфренда Хлои.

Счастливая мама даже поделилась с подписчиками подробностями о рождении девочки. Когда Тру родилась, ее вес составлял г. Это первый совместный ребенок Тристана и Хлои, хотя у Томспона уже есть сын. Будем надеяться, что в этот раз его семья не развалится из-за пристрастия Тристана уходить в загул.