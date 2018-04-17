Осуждённые к лишению свободы родители смогут общаться с детьми по телефону

Родители, которые находятся в местах лишения свободы, будут иметь право на получение информации о ребёнке из образовательных и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, а также на общение с ним.

Соответствующий проект закона 17 апреля представил на заседании Комитета Совфеда по науке глава Комитета палаты по Регламенту Андрей Кутепов . Документ уже внесли в Госдуму , а Комитет Совфеда по науке направил его в регионы для получения отзывов и предложений.

Изменения предлагается внести в статью 66 Семейного кодекса, а также дополнить статью 15 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» новой частью, в соответствии с которой в интересах подопечного уполномоченные органы могут указать в договоре, что опекуны или попечители для сохранения детско-родительских отношений между родителем, отбывающим наказание в местах лишения свободы, и ребёнком имеют право давать им общаться по телефону.

«Сегодня нередки ситуации, когда дети, переданные под опеку на время нахождения родителей в местах лишения свободы, не могут с ними общаться, даже несмотря на современные возможности связи. Опекуны, которые не связаны родством с ребёнком, в основном не заинтересованы сохранять детско-родительские отношения», — объяснил Кутепов.

«Из-за этого разрывается психологическая связь матери и ребёнка», — заключил сенатор.