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Осуждённые к лишению свободы родители смогут общаться с детьми по телефону
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Осуждённые к лишению свободы родители смогут общаться с детьми по телефону 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Родители, которые находятся в местах лишения свободы, будут иметь право на получение информации о ребёнке из образовательных и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, а также на общение с ним.
Соответствующий проект закона 17 апреля представил на заседании Комитета Совфеда по науке глава Комитета палаты по Регламенту Андрей Кутепов. Документ уже внесли в Госдуму, а Комитет Совфеда по науке направил его в регионы для получения отзывов и предложений.
Изменения предлагается внести в статью 66 Семейного кодекса, а также дополнить статью 15 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» новой частью, в соответствии с которой в интересах подопечного уполномоченные органы могут указать в договоре, что опекуны или попечители для сохранения детско-родительских отношений между родителем, отбывающим наказание в местах лишения свободы, и ребёнком имеют право давать им общаться по телефону.
«Сегодня нередки ситуации, когда дети, переданные под опеку на время нахождения родителей в местах лишения свободы, не могут с ними общаться, даже несмотря на современные возможности связи. Опекуны, которые не связаны родством с ребёнком, в основном не заинтересованы сохранять детско-родительские отношения», — объяснил Кутепов.
«Из-за этого разрывается психологическая связь матери и ребёнка», — заключил сенатор.
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Женский форум
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