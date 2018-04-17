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Американский стартап запустил криптовалюту для детей
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Американский стартап запустил криптовалюту для детей 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Американский стартап Pigzbe, основаннателем которого является Филиппо Джакоб, участник рейтинга молодых предпринимателей журнала Forbes, создал криптовалюту для детей. Новая криптовалюта должна помочь детям понять, как деньги работают в современном мире.
Wollo — это валюта с блокировкой, которая используется вместо наличных денег. Это значит, что родители могут «материально поощрять детей и обучать их основам рационального финансового поведения».
Pigzbe настраивает детей на семейную криптовалюту, которая позволяет собирать токены. Он учит детей пониманию принципов криптовалют и других форм денег и дает семьям возможность создавать собственные микрофинансовые сети.
Родители могут «вознаграждать» детей деньгами XXI века и в игре объяснить им все, что так трудно понять даже современным взрослым.
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