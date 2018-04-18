Какие сны предвещают скорую беременность

Беременность — состояние, которое буквально стирает границы между мирами и зарождает новую жизнь. Говорят, что именно в этот период женщины обретают способность видеть вещие сны. И хотя этому нет научного подтверждения, многие девушки считают, что сновидения лучше всякого теста расскажут о предстоящем материнстве.

Так какие же сны видят будущие мамы? Из очевидного — саму беременность. Но эксперты по этой теме склоняются к тому, что увидеть себя в положении — скорее предвещает реализацию какого-либо творческого или бизнес-проекта, нежели появление ребенка. А что действительно предупреждает беременность WMJ.ru узнал из популярных сонников.

Водная стихия

Учитывая, что плод от 38 до 42 недель проводит во влажной среде — плаценте, — неудивительно, что многие женщины после зачатия во снах видят моря, океаны и реки. Водная стихия — символизирует начало всего живого. Главное — проследить, какую роль вода играла в вашем сне. Например, самый верный знак беременности — высокие волны и бушующий океан. Но снится могут и другие самые образы — от купания до прыжков с вышки в бассейн. Все это символизирует связь матери со своим ребенком и природой. Стихия — неуправляема и неконтролируема, как и сама беременность.

Ловля рыбы

Рыба, увиденная во сне, — классика жанра «беременных» символов. Она также связана с стихией воды и предвещает зарождение новой жизни. Самый идеализированный образ — рыба в чистом водоеме. По заверениям сонников — она — гарант скорого появления ребенка. При этом широко распространены случаи, когда девушкам снятся забавные сценки с рыбой: разговор, обмен улыбками и взглядами, некоторые даже показывают язык друг другу…

А вот ловля рыбы может рассказать о том, сколько детей стоит ожидать в будущем. Количество улова пропорционально количеству будущих детей. Но, конечно, если вы поймали сотню — не стоит думать, что вам предстоит выносить внушительное потомство, скорее это значит, что семья будет большой и крепкой.

И будьте внимательны — выронить извивающуюся в руках рыбу и уронить ее обратно в воду интерпретируется как признак выкидыша или принудительного аборта.

Летящий аист

Вообще увидеть аиста во сне — хороший знак. Он предвещает выздоровление, эмоциональное расслабление и гармонизацию сознания. Он также является символом счастливой любви, поэтому часто предстает во снах перед свадьбой или предложением руки и сердца.

Но больше всего белая птица ассоциируется у всех с младенцами, ведь аист –прямое отображение жизненной энергии. Поэтому приснившейся аист по соннику Фрейа — отсылка к беременности, даже если до этого зачатие по каким-либо причинам было невозможно.

Будущая мама может наблюдать за парящим или стоящем на лугу аистом. Эмоции при этом обычно похожи эйфорию и радость.

Сочные плоды

Собирать фрукты с дерева или овощи с грядки — образ законченного дела, вознаграждение за труды. Такое определение косвенно связано с появлением ребенка, именно поэтому готовить, собирать, рассматривать, покупать и продавать плоды во сне предвещает беременность. Наиболее яркий символ материнства — арбуз. Он красуется практически во всех сонниках и говорит о скором пополнении семейства.

Иногда центральной фигурой во сне может выступать муж, который приносит фрукты жене. Кража плодов снится женщинам, забеременевшим случайным образом, а гнилые фрукты-овощи — предупреждают о тяжёлой беременности или ее прерывании.

Милые питомцы

Да-да, пушистые котята и дружелюбные щенки, пришедшие в одном из снов, не просто признак любви к милым животным, но и предвестник того, что скоро придется покупать пеленки и распашонки.

И тут не стоит удивляться, ведь обоснование и подтверждение таким снам с профессиональной точки зрения дают даже психологи. В игру опять же включается подсознание — у девушки появляется желание кого-то оберегать. Таким образом организм подает знаки, что уже готов заботится о ребенке.

И не забывайте, что наш мозг способен совершенно по-разному воспроизводить толкования физических процессов организма. Поэтому, если вы забеременели, в снах могут появляться и другие многочисленные символы новой жизни: счастливые дети, молоко, кролики, белки, корзины и даже шампанское!