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Актер Александр Ильин впервые стал отцом и задумался о свадьбе
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Актер Александр Ильин впервые стал отцом и задумался о свадьбе 

Лиза 49 минут назад
Фото: Лиза
Кадр из фильма «Переводчик»Актер Александр Ильин впервые стал отцом и задумался о свадьбеАлександр Ильин (34), известный по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны», больше месяца не афишировал факт рождения у него сына. Об этом стало известно только на днях. Мальчика назвали Александром — в честь отца и деда. Правда, родители называют малыша Сан Санычем. Наследника актеру подарила его возлюбленная Юлия. Молодые люди знакомы с детства, девушка на шесть лет моложе своего избранника. Вместе они уже десять лет, но жениться пока не спешат. Счастливый отец Александр Ильин рассказал в интервью «ТН»:
Когда взял Сан Саныча на руки, чувствовал любовь и чувствую ее до сих пор. Сейчас мы в разных концах страны — я на гастролях со своей группой «План Ломоносова», а связь не слабеет. Ощущение, что Санек погнал с нами в тур и он все время рядом. Ребенок — это новый смысл, а только новые смыслы и меняют людей.
Александр добавил, что, безусловно, он хочет дать ребенку свою фамилию и им с Юлией стоит пересмотреть взгляды на брак. Поклонники надеются, что молодые родители отправятся вскоре в ЗАГС.
А тем временем 70-летний Владимир Стеклов вновь стал отцом и готовится к четвертой свадьбе.
Публикация от План Ломоносова (@planlomonosova) 3 Фев 2017 в 8:14 PST  Публикация от Интерны (@_interny_) 6 Янв 2014 в 10:29 PST
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