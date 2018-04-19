Звезда «Интернов» Александр Ильин впервые стал отцом

Актер, поэт, вокалист группы «План Ломоносова», известный широкому зрителю благодаря роли Семена Лобанова в сериале «Интерны», признался журналистам, что недавно у него родился сын. Первенец Александра Ильина появился на свет в марте текущего года. Мальчика было решено тоже назвать Сашей, как его отца и дедушку — актера Александра Ильина-старшего.

Рождение сына меня, конечно, изменило. Любое новое ощущение меняет человека, тем более такое мощное. Появилась непрерывная радость, причем не ярко выраженная, а глубокая, бесстрастная, спокойная. Когда взял его на руки, сразу почувствовал любовь и чувствую ее до сих пор,

рассказал «Теленеделе» артист.

Он признался, что ему не удается все время проводить с малышом. Например, сейчас артист находится в гастрольном туре вместе со своей группой «План Ломоносова». Тем не менее, он уверен, что связь между отцом и сыном из-за этого не ослабевает. Публикация от План Ломоносова (@planlomonosova) 15 Фев 2018 в 2:41 PST Такое ощущение, что Санек погнал с нами в тур и все время рядом. Ребенок — это новый смысл, а только новые смыслы и меняют людей,

отметил Александр Ильин.

Он рассказал, что его родители были счастливы еще одному внуку. Дело в том, что у звезды «Интернов» есть брат Алексей, у которого уже есть сын Федор. Племянника актер тоже очень любит. Он похож на своих родственников, проявляет их характер.

Но, понятно, мама и папа мне давно намекали, что и от меня ждут внуков. Реагировал по-разному, в основном говорил, что сам с этим вопросом разберусь — всему свое время. Вот это время и пришло,

отметил Александр Ильин.

Напомним, что актер уже более 10 лет живет с гражданской женой Юлией. Пара не видела необходимости ставить печать в паспорте. Однако, сейчас ситуация изменилась.

Мы десять лет живем, не расписываясь, и прекрасно себя все это время чувствовали. Для меня штамп в паспорте ничего не значит, в отличие от поколения наших родителей. Но теперь, с появлением Сан Саныча, думаю, придется пересмотреть свои взгляды на этот вопрос. Видимо, без ЗАГСа не обойтись — ведь сыну нужно дать свою фамилию,

поделился с журналистами актер.

Фото: кадр из сериала