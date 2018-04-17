5 сестер решили отблагодарить родителей и сделали для них фото в свадебных платьях

Чтобы сыграть свадьбу нужно немало денег. Что уж говорить о пяти? Поэтому Бекки, Линдси, Келли, Джейми и Кэсси решили сказать своим родителям «спасибо» за моральную и финансовую поддержку, которую они им оказали. И сделали это сестры очень оригинальным способом — они устроили фотосессию в своих свадебных платьях.

К фотографу Рейчел Блэквелл с этой идеей обратилась Кэсси (2 слева). Кроме Кэсси женщина работала и с Джейми (2 справа), свадьба которой состоялась в июне 2014 года.

Идея с совместной фотосессией появилась у девушек еще до свадьбы Джейми. Фотограф говорит, что тогда они решили провести съемку в течение недели после того, как она вернется с медового месяца.

Фотограф настаивала, чтобы съемка состоялась как можно быстрее, пока девушки еще не успели забеременеть. Ее опасения оказались не напрасными, так как практически сразу после фотосессии 4 сестры оказались в положении.

Следует заметить, что все 5 девушек на фото выглядят точно так же, как и в день своих свадеб.

А здесь они держат в руках свадебные фото.

Блэквелл говорит, что результат съемки очень понравился и сестрам, и их родителям.

Фотограф добавила, что мама девушек не могла передать словами своего восхищения и заказала себе домой увеличенные копии фото.

Как сказала Кэсси, они это сделали, чтобы родители почувствовали благодарность дочерей за то, что они поддерживают их браки уже не один год.

А ведь и правда, самое приятное для родителей — это видеть своих детей счастливыми!