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5 сестер решили отблагодарить родителей и сделали для них фото в свадебных платьях
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5 сестер решили отблагодарить родителей и сделали для них фото в свадебных платьях 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Чтобы сыграть свадьбу нужно немало денег. Что уж говорить о пяти? Поэтому Бекки, Линдси, Келли, Джейми и Кэсси решили сказать своим родителям «спасибо» за моральную и финансовую поддержку, которую они им оказали. И сделали это сестры очень оригинальным способом — они устроили фотосессию в своих свадебных платьях.
К фотографу Рейчел Блэквелл с этой идеей обратилась Кэсси (2 слева). Кроме Кэсси женщина работала и с Джейми (2 справа), свадьба которой состоялась в июне 2014 года.
Идея с совместной фотосессией появилась у девушек еще до свадьбы Джейми. Фотограф говорит, что тогда они решили провести съемку в течение недели после того, как она вернется с медового месяца.
Фотограф настаивала, чтобы съемка состоялась как можно быстрее, пока девушки еще не успели забеременеть. Ее опасения оказались не напрасными, так как практически сразу после фотосессии 4 сестры оказались в положении.
Следует заметить, что все 5 девушек на фото выглядят точно так же, как и в день своих свадеб.
А здесь они держат в руках свадебные фото.
Блэквелл говорит, что результат съемки очень понравился и сестрам, и их родителям.
Фотограф добавила, что мама девушек не могла передать словами своего восхищения и заказала себе домой увеличенные копии фото.
Как сказала Кэсси, они это сделали, чтобы родители почувствовали благодарность дочерей за то, что они поддерживают их браки уже не один год.
А ведь и правда, самое приятное для родителей — это видеть своих детей счастливыми!
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