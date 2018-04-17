«На маме лежит порча»: аферистка в Уфе выманила у ребенка драгоценности на 350 тысяч рублей

В Уфе мошенница обманула 12-летнюю девочку и забрала драгоценности.

Происшествие случилось в Калининском районе Уфы. Аферистка днем ходила по квартирам и просила впустить ее. Ее жертвой стала школьница, которая в тот день сидела дома одна. Мошенница попросила у ребенка попить. Напившись воды, женщина сообщила, что на маме девочки лежит страшная порча, которая угрожает ее жизни.

— Но есть один способ, как избавиться от порчи, — надо «почистить» все ювелирные украшения, — сказала мошенница девочке.

— Напуганный ребенок принес все мамины украшения мошеннице, которая завернула их в носовой платок и, проделав ритуал, отдала девочке. Сверток «с украшениями» ребенок вернул на место, правда, вскоре пропажу ценностей обнаружила мать школьницы и пошла к стражам порядка, — рассказали в республиканской полиции.

Пострадавшая оценила пропажу в 350 тысяч рублей. Тут же был взят след подозреваемой, и женщину задержали — она оказалась 40-летней уроженкой Курской области. Мошеннице грозит до шести лет тюрьмы.