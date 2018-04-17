Дети от трех родителей: как это и зачем

В прошлом году в научном мире произошло удивительное открытие. Оно не только вызвало скандал и раскололо общество на два противоборствующих лагеря, но и обнадежило очень многих людей, не способных иметь здоровое потомство. Генетики пришли к выводу, что рождение ребенка от одного отца и двух матерей не только реально, но и дает возможность избежать передачи наследственных заболеваний плоду.

Таким родителям врачи гарантируют стопроцентно здорового ребенка, не утратившего похожесть на своих родных.

Как это делают?

Оплодотворение яйцеклетки женщины происходит точно также, как и при всем известной процедуре ЭКО. Но есть важный технический нюанс. Сначала в микробиологической лаборатории из яйцеклетки матери вынимают ядро и заменяют его ядром другой женской яйцеклетки, скажем, полученной от донора. После этого яйцеклетку оплодотворяют семенем отца и возвращают в лоно матери. Известно, как минимум, о двух таких детях, рожденных от трех родителей, один — в Мексике и еще один недавно появился на Украине. Правда, украинские генетики немного изменили технологию. Они сначала провели искусственное оплодотворение обеих женских яйцеклеток — донора и матери, а затем уже осуществили замену ядра яйцеклетки матери донорским материалом. Создатели и участники эксперимента результатом остались довольны.

Зачем это нужно?

Такие заболевания, как врожденная слепота, глухота, болезни мозга, почек, крови, печени и сердца передаются по материнской линии. Они «записаны» в митохондриальной ДНК, которая и составляет ядро женской яйцеклетки. Замена поврежденной ДНК на здоровую кардинальным образом меняет дальнейшее физическое развитие плода. При этом такие важные генетически информационные коды, как похожесть на мать, рост, цвет глаз, кожи и волос «записаны» и в других участках яйцеклетки и будущий человечек обязательно унаследует их от матери. Как, впрочем, и от донора. В ядре женской яйцеклетки содержится много разного рода информации. Иными словами, тест ДНК у такого ребенка обязательно выявит материнство обеих женщин, с вероятностью 50 на 50, хотя могут быть и варианты. И здесь возникают этические, моральные и юридические вопросы, которые уже раскололи научный мир.

«Человек новый, улучшенный»

Многие ученые с мировым именем весьма прохладно восприняли известие о научном прорыве в области человеческой генетики. Они считают, что новый метод оплодотворения яйцеклетки «широко распахивает двери» для генной инженерии, которая на данный момент остается почти во всех странах под запретом. В случае, если метод зачатия от трех родителей будет широко использоваться, то фактически человечество станет получать «генетически модифицированных» детей. Ведь таким образом можно убрать наследственное ожирение, леворукость, низкий рост, крупный нос, а внедрить, например, врожденную пластичность движений, идеальный музыкальный слух, мускульную выносливость. Во всяком случае, можно говорить о том, что через пару-тройку поколений людей, рожденных от трех родителей, на земле могут исчезнуть такие наследственные заболевания, как шизофрения, эпилепсия, гемофилия, врожденные пороки — «волчья пасть» и «заячья губа». Но с морально-этической точки зрения пока это все очень сложно воспринимается, особенно консервативным обществом.

Процесс пошел!

И все-таки первые шаги уже сделаны. Несколько государств закрепили в своем законодательстве разрешение на подобную репродуктивную услугу. И приняли такие законы не супер-демократическое государство США или свободная от многих правил Голландия. О своем населении первыми позаботились островные страны, где жители веками «перемешиваясь» в браках, стали друг другу дальними родственниками, порой не подозревая об этом.

Так еще в 2005 году в Новой Зеландии был принят закон, который предусматривает, что ребенок, рожденный с участием донора, документально имеет трех родителей. В австралийском штате Новый Южный Уэльс с 2007 года идут дебаты о том, что дети, так или иначе рожденные при участии донора, должны иметь в свидетельстве о рождении записи о всех своих генетических родителях.