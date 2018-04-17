«Джахид вместо Джихада»: французский суд нашел выход для пары, назвавшей сына террористическим именем

Суд французского города Тулуза аннулировал свидетельство о рождении мальчика, который при рождении получил имя Джихад. Согласно новому документу, который получит ребенок, его будут звать Джахид, сообщило издание Daily Mail.

Постановлению о перемене двух гласных букв имени предшествовало длительное разбирательство. Родители малыша не один месяц боролись за имя, которое в переводе с арабского означает «усилие», «борьбу» и «самоотречение». Пара настаивала, что их желание назвать сына Джихад никак не связано со «священной войной», а потому причин для запрета имени нет.

Тем не менее, в Гражданском кодексе Франции сказано, что родители вольны называть своих детей как им хочется, если только это не вредит интересам ребенка. Следуя этой же логике, в стране уже однажды запретили имя Нутелла.

История вокруг имени Джихад началась 2 августа 2017 года в день рождения мальчика. Когда родители начали оформлять документы, власти Тулузы обратились в главную прокуратуру Франции из-за того, что их смутил выбор имени.