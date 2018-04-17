Малыши побывали в гостях у Хозяйки Медной горы

Воспитанники детского сада района Измайлово посетили занятие «Что расскажут камни».

В начале апреля малыши из дошкольного отделения «Солнышко» школы №2094 попробовали себя в роли геологов. На тематическом занятии «Что расскажут камни» они побывали в гостях у Хозяйки Медной горы, которой в этот день стала воспитатель детсада.

Юные геологи во время занятия исследовали камни, узнали об их свойствах и их полезных качествах. Кроме того малыши вместе с педагогом с большим удовольствием провели опыты в «научной лаборатории», рассмотрели коллекцию камней и минералов, узнали, как в руках умелых мастеров камни превращаются в прекрасные украшения.