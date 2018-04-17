Ещё
Малыши побывали в гостях у Хозяйки Медной горы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малыши побывали в гостях у Хозяйки Медной горы 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Воспитанники детского сада района Измайлово посетили занятие «Что расскажут камни».
В начале апреля малыши из дошкольного отделения «Солнышко» школы №2094 попробовали себя в роли геологов. На тематическом занятии «Что расскажут камни» они побывали в гостях у Хозяйки Медной горы, которой в этот день стала воспитатель детсада.
Юные геологи во время занятия исследовали камни, узнали об их свойствах и их полезных качествах. Кроме того малыши вместе с педагогом с большим удовольствием провели опыты в «научной лаборатории», рассмотрели коллекцию камней и минералов, узнали, как в руках умелых мастеров камни превращаются в прекрасные украшения.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Лепить фантастических птиц училась детвора в Измайлове Для игр со своими детьми родители учились изготавливать кинетический песок Детей в Измайлово учили рисовать пальцами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги81
Мать не справилась с контрацепцией и родила двойню6
Валерии — 50: почему певица не скрывает возраст8
Как подделывают яйца20
Девочка созрела: рано повзрослевшие звездные дочки1
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение