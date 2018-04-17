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Откуда берутся дети: как об этом узнавали на Руси
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Откуда берутся дети: как об этом узнавали на Руси 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
На Руси не было полового воспитания в современном понимании этих слов. Никто из родителей не садился и не читал своим отпрыскам «лекцию» на тему «Откуда берутся дети». Эта информация всегда была в свободном доступе.
Все хозяйства на Руси были так называемыми «натуральными», то есть у каждого порядочного хозяина были коровы, свиньи, лошади и другая домашняя скотина. Это-то и способствовало половому образованию молодежи.
Обучение на практике
Русичи занимались не только выращиванием, но и разведением скота, что подразумевало и его осеменение. Дети были привлечены к уходу за домашними животными, кормили их, чистили стойла, доили коров и прочее, поэтому могли наблюдать за всеми процессами воочию. Их половое воспитание происходило по ходу самой жизни.
Даже самые малые дети могли присутствовать, например, при отёле коровы. Теленка радостно встречала вся семья, и никто ничего постыдного в этом не видел. Точно так же, как за рождением, дети могли наблюдать и за самим моментом зачатия.
В славянских семьях ребятня росла в обстановке полной естественности всех природных процессов и прекрасно знала, как зарождается и появляется новая жизнь. Все называлось своими именами. Также у славян было принято вместе мыться в бане, поэтому различия между мужчинами и женщинами не были ни для кого тайной.
В дохристианские времена
Почти до XX века на Руси сохранялись языческие обычаи. На протяжении года была масса праздников, во время которых наши предки устраивали очень фривольные игрища. В ту же Купальскую ночь девицы не только прыгали, подобрав юбки, через костер, но еще и миловались с приглянувшимися парнями.
Детей, конечно, на такие забавы специально не приглашали, но и особо не скрывали их от младших членов общества. Любой любопытный подросток мог подсмотреть за этими игрищами, проводимыми на свежем воздухе, где-нибудь в поле или на берегу реки.
«Половой образованности» молодежи очень способствовало и совместное проживание взрослых и детей в достаточно тесном пространстве. Славянские семьи были очень большими: в одной могло быть по 10-12 отпрысков. Разместить такое количество малышей в разных комнатах было не реально, поэтому родители нередко спали со своими детьми в одной комнате или даже на одних полатях (лежанках), на печи.
Такая теснота приводила к тому, что дети очень рано становились осведомленными относительно интимных контактов между мужчиной и женщиной, буквально наблюдая за родителями.
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