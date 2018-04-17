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В Выхине-Жулебине состоялась программа «Детская площадка»
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В Выхине-Жулебине состоялась программа «Детская площадка» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Весенним апрельским днем специалисты отделения ранней профилактики семейного неблагополучия центра «Жулебино» поделились своим весенним настроением с малышами и их родителями на игровой программе «Детская площадка».
Специалисты провели вместе с детьми и их родителями увлекательные развивающие игры: «Апрельский баскетбол» — с целью развития координации движения и моторики, «Рисуем с мамой» — с целью развития познавательных способностей детей, мыслительной деятельности, внимания и воображения.
«Для повышения педагогической грамотности в вопросах воспитания и развития детей молодым мамам и папам были вручены памятки: «Памятка родителю от ребенка», «Недетские вопросы о причинах плохого поведения ребенка», «Игромания» и «Воспитание культуры поведения детей и подростков», — говорится на сайте учреждения.
Кроме того, родители получили консультации по услугам, предоставляемым специалистами центра «Жулебино». (вт)
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