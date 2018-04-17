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Дарим промокод на детскую обувь с «Ми-ми-мишками»
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Дарим промокод на детскую обувь с «Ми-ми-мишками» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Если ваши дети обожают сериал «Ми-ми-мишки», то им точно понравится новая коллекция обуви с любимыми героями. А вы можете порадоваться нашему подарку — скидке 15% в Интернет-магазине cross-way.ruпо промокоду: TLUM.
В коллекции представлена обувь для девочек и мальчиков с изображениями любимых героев — Кеши, Тучки, Лисички и Цыпы. Для малышей найдется обувь почти на любую весеннюю погоду — кроссовки и кеды, слипперы и резиновые сапожки. Вся коллекция сделана на липучках и молнии, чтобы дети могли обуться без помощи мамы и папы.
Посмотреть коллекцию детской обуви целиком и приобрести понравившуюся пару можно на сайте
официального производителя
в Интернет-магазине Crossway. Встречаем весну с ми-ми-мишками!
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