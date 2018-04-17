Фотографы показали, как на самом деле выглядят люди, не выпускающие телефон из рук

Фотографы студии Begemotfoto — Аль Лапковский и Катя Евдокимова, живущие и работающие в Европе, показали, как выглядят родители, не выпускающие из рук телефон. На своей странице в «Фейсбуке» они пишут, что дети в среднем проводят за компьютером и телефоном около 7,5 часов в день, а подростки увеличивают это время до 9 часов. Почти столько времени взрослые проводят на работе.

Социальные сети забирают у взрослых 116 минут в день. А это 5 лет и 4 месяца в течение всей жизни. Если сравнить часы, которые люди проводят с друзьями, получится всего 3 месяца. Фотографы показали, что люди «в телефоне» полупрозрачны и потеряны в синем свете бесполезной информации и фальшивого чувства принадлежности.

Основная цель этого — проиллюстрировать, как люди продолжают отключать от реальности вокруг в любой момент и заниматься тем, что не так важно и актуально прямо сейчас; как просто по привычке они выбирают смотреть на экран, вместо того чтобы оглядываться и разговаривать с человеком, сидящим рядом.

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