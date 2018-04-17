Депутаты: папам нужен оплачиваемый декретный отпуск

Милонов подчеркнул, что в этом праве особенно нуждаются даже не молодые папы, а многодетные отцы. Как он заявил, в первые дни после рождения ребенка мама одна не справляется, а у многих нет бабушек, дедушек и нянь. Парламентарий планирует лично продвигать в Госдуме этот законопроект в ближайшее время.

По действующему законодательству оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет может быть использован как матерью, так и отцом (и другими ближайшими членами семьи). Но уйти в декрет может только кто-то один.

А с 1 мая будут индексированы некоторые детские пособия.