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Депутаты: папам нужен оплачиваемый декретный отпуск
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Депутаты: папам нужен оплачиваемый декретный отпуск 

Детстрана.ру 25 минут назад
Фото: Детстрана.ру
Милонов подчеркнул, что в этом праве особенно нуждаются даже не молодые папы, а многодетные отцы. Как он заявил, в первые дни после рождения ребенка мама одна не справляется, а у многих нет бабушек, дедушек и нянь. Парламентарий планирует лично продвигать в Госдуме этот законопроект в ближайшее время.
По действующему законодательству оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет может быть использован как матерью, так и отцом (и другими ближайшими членами семьи). Но уйти в декрет может только кто-то один.
А с 1 мая будут индексированы некоторые детские пособия.
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